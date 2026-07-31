La franquicia “The Walking Dead” será parte del catálogo de Netflix tras acuerdo de $500 millones de dólares

Este jueves se ha informado sobre un acuerdo de $500 millones de dólares que cerró AMC Global Media con Netflix. Ese acuerdo se traduce en que desde el 2027 la franquicia de “The Walking Dead” estará disponible en el catálogo de Netflix.

En este acuerdo de licencia global coexclusiva entre Netflix y AMC Global Media no solo se incluye la serie original de 11 temporadas, la cual ya ha estado disponible en Netflix Estados Unidos desde el 2011. Netflix también incluirá en su catálogo los seis spin-offs que se han desarrollado hasta ahora: “Fear the Walking Dead”, “The Walking Dead: Daryl Dixon”, “The Walking Dead: Dead City”, “The Walking Dead: The Ones Who Live”, “The Walking Dead: World Beyond” y “Tales of The Walking Dead”.

“Estamos encantados de asociarnos con AMC Global Media para seguir ampliando el acceso a más público en todo el mundo y llevar todo el universo de ‘The Walking Dead’ a Netflix”, declaró Lori Conkling, vicepresidenta de Licencias de Netflix. Ahora, la serie original también estará disponible en la plataforma para el Reino Unido, Italia, Australia y Nueva Zelanda.

Por otro lado, Kristin Dolan, CEO de AMC Global Media, declaró: “Este acuerdo crea un destino global para este universo —todas las series, todos los episodios—, haciendo que la franquicia sea más accesible que nunca para los fans de todo el mundo”.

En su comunicado, Dolan también agrega: “Netflix ha sido un socio fundamental para convertir a ‘The Walking Dead’ en una de las franquicias más exitosas de la historia del entretenimiento. Este acuerdo es un resultado fantástico para nuestras compañías, para los fans y para esta propiedad intelectual atemporal”.

Hay que recordar que, tras su estreno en el 2010, esta serie de terror protagonizada por Norman Reedus se convirtió en un hito cultural. Uno de sus mayores impulsos fueron las redes sociales, convirtiéndola en la primera serie comentada colectivamente en plataformas como Twitter.

Por otro lado, el éxito de “The Walking Dead” también ha sido un éxito por combinar el auge del género apocalíptico con un enfoque centrado en el drama humano más que en los zombis en sí.

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