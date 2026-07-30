La icónica cinta de “Terminator 2” vuelve a las pantallas con innovaciones

Una de las películas de acción más emblemáticas en los últimos 50 años es la de “Terminator 2: El Juicio Final” y por esa razón, su director James Cameron decidió traerla a las salas de cine nuevamente, pero con novedosas innovaciones.

La producción protagonizada por el fisicoculturista Arnold Schwarzenegger va a cumplir 35 años desde su exitoso lanzamiento, que la llevó a obtener cuatro galardones en los Premios Oscar: Mejor Sonido, Mejor Edición de Sonido, Mejores Efectos Visuales y Mejor Maquillaje en la edición de 1992.

“Terminator 2” estará disponible en 3D

Motivado por su 35 aniversario, el director Cameron decidió realizarle notables arreglos visuales que permitirán que se reproduzca en calidad 4K y, sorprendentemente, también en 3D, una calidad que prácticamente no se utilizaba en la fecha de su lanzamiento, en julio de 1991.

Su reestreno mundial en las salas de cine será el próximo 29 de agosto, según la información emitida por el portal El InterActivo. Dependiendo de la zona horaria de ciertos países, ese lanzamiento se puede adelantar, como es el caso de Argentina, que tendría como fecha de reestreno el 27 de agosto.

Sin duda alguna, esta entrega en 1991 significó una producción adelantada para su tiempo y con sistema audiovisual y efectos que le dieron el plus necesario a toda la acción donde el cyborg T-800 se enfrenta al Skynet T-1000. La gran prueba de ello son las cuatro estatuillas que recibieron, todas relacionadas con la edición, sonido y maquillaje.

Sinopsis de “Terminator 2: El Juicio Final”

Esta producción resalta la resistencia y el aguante del robot cyborg T-800 (Schwarzenegger), protegiendo al hijo adolescente de Sarah Connor, John Connor, quien es denominado futuro líder humano. El cyborg debe derrotar a las extrañas figuras enviadas desde el 2029, los Skynet T-1000, que son figuras metálicas que pueden cambiar de forma y son fuertemente letales.

Reparto Principal

Arnold Schwarzenegger como el T-800 / Terminator.

como el T-800 / Terminator. Linda Hamilton como Sarah Connor.

como Sarah Connor. Edward Furlong como John Connor.

como John Connor. Robert Patrick como el T-1000.

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