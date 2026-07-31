La nueva estafa en los pagos ‘tap to pay’: cómo evitar que te roben dinero

Una mujer de 29 años del área metropolitana de Detroit creyó que estaba donando $50 a dos jóvenes que le dijeron que estaban recaudando fondos para visitar universidades. Horas después, cuando revisó su cuenta, descubrió que le habían estafado $1,000. El caso, documentado en un reporte policial, es un ejemplo de una nueva forma de estafa mediante los pagos electrónicos sin contacto o ‘tap to pay’, donde se realizan cargos muy superiores a los que acepta la víctima.

Esta práctica no es un caso aislado. De acuerdo con el Better Business Bureau (BBB), hay esquemas en los que los consumidores terminaron pagando $537 por unos dulces y hasta $1,100 en falsas recaudaciones de fondos. Para conseguirlo, los delincuentes recurren a engaños para que la víctima autorice el pago sin comprobar primero el monto que aparece en la pantalla.

Cómo funciona el “ghost tapping” que roba sin tocar tu tarjeta

Los expertos han denominado a esta práctica ‘ghost tapping’ (toque fantasma): los criminales usan dispositivos inalámbricos para captar los datos de tu tarjeta o billetera digital sin necesidad de contacto físico directo, según explicó el BBB. En algunos esquemas, el estafador se acerca en un espacio público y ‘accidentalmente’ roza tu teléfono o tarjeta habilitada para pagos sin contacto, aunque este tipo de fraude sigue siendo limitado en alcance.

Aunque en este momento, la táctica más común es más simple y efectiva: alguien te aborda con una historia conmovedora (una colecta para un familiar enfermo, un funeral o estudiantes con necesidades especiales) y te pide una ayuda mediante un depósito usando la función de pago sin contacto de tu tarjeta o billetera móvil. El monto que ves parpadear en la pantalla es más alto del que te pidieron y lo autorizas sin ver la cantidad.

Amy Nofziger, directora sénior de apoyo a víctimas de la Red de Vigilancia contra el Fraude de AARP, explicó que los estafadores “saben cómo distraerte y luego cobrarte rápidamente más dinero del que acordaste, explotando la tecnología de pago sin contacto”. En la práctica, esto convierte una donación aparentemente inofensiva en un golpe financiero real.

La prisa es el arma favorita del estafador

Los criminales apuestan a que estés distraído o con prisa para aplicar este engaño. “Así como nos preparamos con seguridad personal cuando estamos en público, la gente necesita prepararse para la seguridad financiera cuando está fuera de casa”, sostuvo Nofziger en entrevista con Detroit Free Press.

Una señal de alerta: si la persona que te pide una ayuda económica se niega a aceptar efectivo y solo pide pago sin contacto, desconfía. “Si das efectivo, quizás pierdas $5 o $10 ante un delincuente. Pero si ofreces dinero mediante una billetera móvil, el riesgo es mucho mayor”, advirtió Nofziger.

Esta práctica se ha replicado también en Georgia, donde autoridades alertaron sobre una estafa vinculada a la temporada de regreso a clases, con delincuentes que presionan a las víctimas para completar el pago rápidamente y sin revisar la pantalla.

Qué hacer antes de tocar la pantalla para pagar

Antes de autorizar cualquier pago sin contacto, USA Today diseñó una lista de recomendaciones:

Lee la pantalla dos segundos : verifica el nombre del comercio, el monto total y si hay un campo de propina agregado

: verifica el nombre del comercio, el monto total y si hay un campo de propina agregado Compara lo que te dicen con lo que ves : si alguien dice “son solo $20” pero la pantalla muestra otra cifra, detente hasta estar seguro

: si alguien dice “son solo $20” pero la pantalla muestra otra cifra, detente hasta estar seguro No dejes que te apuren : si la persona sigue hablando para distraerte o empuja tu mano hacia el lector, es momento de retroceder

: si la persona sigue hablando para distraerte o empuja tu mano hacia el lector, es momento de retroceder Nunca entregues tu teléfono o tarjeta a un desconocido que se ofrezca a ‘ayudarte’ a pagar

a un desconocido que se ofrezca a ‘ayudarte’ a pagar Activa alertas bancarias para detectar cargos sospechosos de inmediato

para detectar cargos sospechosos de inmediato Usa una funda o billetera con bloqueo RFID para evitar que los ladrones lean tu tarjeta a distancia

para evitar que los ladrones lean tu tarjeta a distancia Ten también una frase lista para decir que no

Nofziger sugiere algo simple: “No dono dinero a organizaciones desconocidas ni a personas que no conozco”. Dilo, sonríe si quieres, y sigue tu camino.

Si ya te estafaron, el tiempo corre en tu contra

Si caes en un fraude de este tipo, reportar rápidamente puede ser la diferencia entre recuperar tu dinero o perderlo por completo. La ley federal de EE.UU. establece que reportar el fraude con tarjeta de crédito dentro de los primeros 60 días limita tu responsabilidad máxima a $50, y muchas tarjetas principales ofrecen protección de responsabilidad cero si reportas de inmediato.

Si sospechas que fuiste víctima, contacta a tu banco o compañía de tarjeta en cuanto notes el cargo, y considera bloquear o cancelar la tarjeta afectada. La línea de ayuda de la Red de Vigilancia contra el Fraude de AARP, 877-908-3360, también ofrece orientación gratuita a cualquier persona que sospeche haber sido estafada.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre fraudes con pagos ‘tap to pay’

¿Qué es el ‘ghost tapping’ o toque fantasma?

Es un fraude de pago sin contacto en el que el estafador usa un dispositivo inalámbrico para capturar los datos de tu tarjeta sin necesidad de tocarla físicamente.

¿Puede robarme dinero sin que yo entregue mi tarjeta?

Sí, algunos delincuentes se acercan lo suficiente a tu teléfono o tarjeta con función de pagos sin contacto e inician un cobro no autorizado, aunque estos casos son menores que otro tipo de estafa.

¿Cómo sé si el cargo que autoricé fue el correcto?

Verifica siempre el nombre del comercio y el monto exacto en la pantalla antes de tocar, y confirma que recibes un recibo, aunque sea digital, o activa las notificaciones de tu banco.

¿Qué hago si ya me cobraron de más?

Reporta el cargo a tu banco o compañía de tarjeta de inmediato; reportar dentro de 60 días limita tu responsabilidad legal a $50 bajo la ley federal.

¿Es más seguro pagar en efectivo a desconocidos que piden donaciones?

Sí. Si das efectivo, el riesgo se limita a esa cantidad; con pago sin contacto, el estafador puede programar un monto mucho mayor sin que lo notes.

¿Debo desactivar el pago sin contacto de mi teléfono?

Es una opción recomendada por especialistas en ciberseguridad para eventos concurridos o espacios públicos, ya que reduce la ventana de exposición cuando no lo estás usando activamente.

Conclusión

Con la temporada de regreso a clases y las colectas callejeras, es probable que las personas se topen con este tipo de solicitudes en estacionamientos, ferias y puertas de negocios en las próximas semanas.

La recomendación de los especialistas es clara: si una causa es legítima, aceptará que dones en efectivo o bien, directamente a través de su sitio web oficial más tarde. Si insiste en que solo puedes pagar con el teléfono ahí mismo, lo más seguro es alejarse sin tocar nada.

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