Elena Rose se une a los artistas que donarán lo recaudado en su gira a las víctimas en Venezuela

Hace unos días, Elena Rose comenzó el “Alma Tour” por Europa, en medio de la tragedia que dejó el doble terremoto en su país el pasado 24 de junio. Ahora, la cantante ha anunciado que destinará una parte de lo recaudado en esta gira a ayudar a las víctimas.

El equipo de la cantante y compositora decidió que donarán el 100% de lo recaudado en las experiencias de Meet & Greet de los 12 conciertos que tiene programados en Europa. Esta acción replica la hecha por el también venezolano Danny Ocean, quien también se encuentra haciendo presentaciones por Europa.

Según publicaciones de Instagram que ha hecho en sus últimas publicaciones, Elena Rose ha dejado claro que sus donaciones están yendo directamente a Fundana, una organización sin fines de lucro en Venezuela que durante años se ha centrado en proteger la infancia. Tras el doble terremoto del 24 de junio, esta fundación se ha centrado en ayudar a niños que se han quedado sin hogar y sin familia.

Aunque las últimas donaciones las ha hecho a Fundana, se dice que irá cambiando de organización para ayudar a la mayor parte de sectores posibles.

En esas publicaciones, la cantante y compositora también ha expresado que estos conciertos que ha dado recientemente la han ayudado a sanar. “Yo también estoy sanando con ustedes, gracias por recargarme el corazón y por recordarme que lo más hermoso de los latinos es que estamos llevando nuestro amor al mundo entero”, escribió en una de sus publicaciones de Instagram.

Además de donar para ayudar a Venezuela y compartir con las cantantes, los que compran la entrada con experiencia Meet and Greet también tienen la oportunidad de hacer con ella una oración y conectar desde la espiritualidad, una cualidad que está muy arraigada en la personalidad y música de Elena Rose.

“En el círculo de oración del meet and greet me conmoví sintiendo la fuerza de papa Dios abrazándonos y llenando nuestras heridas con su amor”, escribió en una publicación en la que agradeció al público de Bruselas, en Bélgica.

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