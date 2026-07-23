Bad Bunny bajó el telón de una gira llena de invitados y canciones exclusivas

Bad Bunny terminó una de las etapas más importantes de su carrera. El puertorriqueño ofreció el 22 de julio el último concierto del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” en el King Baudouin Stadium de Bruselas, Bélgica, donde puso fin a un recorrido que transformó su propuesta en vivo y dejó momentos irrepetibles para miles de asistentes alrededor del mundo.

Frente al público belga, Benito compartió una reflexión que resumió el significado de esa última parada: “Yo estuve aquí, en Bélgica, hace mucho tiempo… Y cuando me dijeron que esta gira yo la cerraba con un show en Bélgica, no entendía, no entendía mucho. Yo decía: ‘¿De todos los lugares… en Bélgica? ¿Por qué Bélgica?’ ¡Hoy entiendo por qué Bélgica!”.

El cierre llegó después de más de 50 conciertos internacionales, a los que se sumaron las 31 presentaciones de su residencia en Puerto Rico. Durante casi tres horas, el espectáculo combinó una orquesta en vivo, el ambiente de “La Casita”, sus mayores éxitos y una producción que hizo de cada noche una experiencia diferente.

Invitados que marcaron el recorrido

Uno de los elementos que distinguió la gira fue la presencia de artistas invitados en distintas ciudades. Bad Bunny compartió escenario con figuras como Romeo Santos, Jhayco, Feid, Grupo Frontera, Julieta Venegas, Natanael Cano y J Balvin.

El listado también incluyó a Becky G, Jowell & Randy, Ñengo Flow, Li Saumet, de Bomba Estéreo, Arcángel, Karol G, Mora, Khea, Duki, Cazzu, Eladio Carrión, RaiNao, Bad Gyal y Bryant Myers.

En el tramo europeo continuaron las sorpresas con Myke Towers, Luar la L, Young Miko, De La Ghetto, Lunay, Dei V, Quevedo, Gorillaz, Yandel, Bladee y Sfera Ebbasta. La última aparición especial fue la de Jowell & Randy durante el concierto de Bruselas.

Las canciones exclusivas de cada ciudad

Cada parada tuvo un repertorio especial que hizo único el espectáculo. En República Dominicana sonaron “25/8” y “Después de la Playa”, mientras que en Costa Rica interpretó “Caro” y “Te Deseo Lo Mejor”.

La escala por Ciudad de México reunió una larga lista de temas como “Chambea”, “Perro Negro”, junto a Feid, “Amorfoda”, “Where She Goes”, “Te Mudaste”, “La Corriente”, “Mojabi Ghost” y “Soy El Diablo”, acompañado por Natanael Cano.

El recorrido continuó con canciones como “Soy Peor”, “Mayores”, junto a Becky G, y “Sólo de Mí” en Santiago; “Si Estuviésemos Juntos” y “Booker T” en Lima; “No Me Quiero Casar”, “Tú No Metes Cabra” y “A Tu Merced” en Medellín; además de “Otra Noche en Miami”, “Una Vez” y “Thunder y Lightning” en Buenos Aires.

También sorprendió con “Vete” y “Te Boté Remix” en São Paulo; “Un Preview” y “Un Ratito” en Sídney; “La Santa” y “Triste” en Barcelona; “Estamos bien” e “Ignorantes” en Lisboa; y una extensa selección en Madrid que incluyó “Adivino”, “Teléfono Nuevo”, “FINA”, “Como antes”, “Coco Chanel”, “Dime si te acuerdas”, “Un verano sin ti”, “Hibiki”, “Soltera (Remix)” y “Columbia (Remix)”.

La recta final de la gira dejó además interpretaciones especiales de “Enséñame a bailar” y “Vuelve” en Düsseldorf; “La difícil” y “200 MPH” en Arnhem; “CYBERTRUCK” y “Ni bien ni mal” en Londres; “Explícale”, junto a Yandel, en Marsella; “Vou 787” y “Como un Bebe”, con J Balvin, en París; “Mr. October” y “Agosto” en Estocolmo; y “La Zona” en Varsovia, “Un Coco” en Bruselas, completando así un recorrido que convirtió cada concierto en una cita exclusiva para sus seguidores.

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