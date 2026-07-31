NYC ratifica nuevo contrato laboral para los alguaciles adjuntos con aumentos salariales y mejores beneficios

La Alcaldía de la Ciudad de Nueva York anunció la ratificación de un nuevo convenio colectivo con la Asociación Benéfica de Ayudantes del Sheriff (Deputy Sheriffs’ Benevolent Association, DSBA), un acuerdo que contempla incrementos salariales retroactivos, un mayor salario inicial, mejoras en los subsidios para uniformes y un aumento en los beneficios de salud y bienestar para estos funcionarios.

El contrato tendrá una vigencia de 62 meses, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 28 de febrero de 2027, y fue aprobado por los miembros del sindicato tras las negociaciones lideradas por la Oficina de Relaciones Laborales.

Como parte del acuerdo, el salario de ingreso para los ayudantes del sheriff aumentará en $4,368 dólares a partir del 1 de enero de 2025, con el objetivo de fortalecer la captación de personal y favorecer el desarrollo profesional dentro del cuerpo.

Además, el convenio establece aumentos salariales generales acumulados superiores al 18% durante su vigencia. Los incrementos serán de 3.25% en 2022, 3.25% en 2023, 3.5% en 2024, 3.5% en 2025 y 4% en 2026.

En materia de beneficios, el subsidio anual para uniformes aumentará en $475 dólares a partir de 2026, elevando el monto total a $1,042 dólares. Ese mismo año también se incrementarán en $100 dólares las contribuciones al fondo de bienestar destinado tanto a empleados activos como a jubilados.

La Alcaldía señaló que el acuerdo forma parte de su estrategia para alcanzar contratos laborales que reconozcan el trabajo de los empleados encargados de prestar servicios públicos esenciales, al tiempo que mantienen la estabilidad fiscal de la ciudad. Con esta ratificación, quedan pocos convenios pendientes correspondientes a la ronda de negociación colectiva 2021-2026.

El alcalde Zohran Mamdani afirmó que los ayudantes del sheriff desempeñan un papel esencial para la seguridad pública y el cumplimiento de la ley, por lo que consideró que el nuevo contrato ofrece una compensación y beneficios acordes con esa labor, además de ser resultado de un proceso de negociación colectiva.

“Realizan una labor esencial a diario para mantener seguros a los neoyorquinos y hacer cumplir las leyes de nuestra ciudad. Merecen un contrato que reconozca ese servicio con una remuneración justa, mejores beneficios y la dignidad que proviene de una negociación colectiva de buena fe”, declaró

Por su parte, la comisionada de la Oficina de Relaciones Laborales, Renee Campion, destacó que el convenio reconoce la importancia del trabajo de estos funcionarios y mantiene la responsabilidad fiscal con los contribuyentes, y agradeció la colaboración de la dirigencia sindical y de las autoridades del Departamento de Finanzas y la Oficina del Sheriff durante las negociaciones.

El comisionado del Departamento de Finanzas, Richard Lee, señaló que el acuerdo fortalece a la Oficina del Sheriff al ofrecer beneficios que respaldan a sus agentes, mientras que el sheriff Edwin Raymond sostuvo que el contrato contribuirá a mejorar la calidad de vida del personal y facilitará el reclutamiento y la retención de nuevos funcionarios.

La presidenta de la Asociación Benéfica de Ayudantes del Sheriff, Ingrid Simonovic, indicó que los miembros del cuerpo permanecieron más de cuatro años sin un contrato vigente y calificó el nuevo acuerdo como un reconocimiento a la labor que realizan en el cumplimiento de la ley y la prestación de servicios esenciales para la ciudad.

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