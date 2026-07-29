Deliveristas de NYC mejoraron sus ingresos desde enero: $104 millones más en propinas

Ser repartidor en la Ciudad de Nueva York es uno de los trabajos más riesgosos y exigentes que hay en la Gran Manzana. Los más de 70,000 hombres y mujeres dedicados a esa labor enfrentan a diario peligros y exponen sus vidas por cuenta de incidentes en las carreteras, inclemencias del tiempo e incluso afectaciones a su salud, como lo asegura Manolo Mendoza, originario de Puebla, México, quien lleva 15 años ganándose la vida con su bicicleta.

Pero en medio de las dificultades que implican largas jornadas de trabajo, el padre de familia y sus colegas deliveristas están pasando de una larga temporada de “vacas flacas”, motivada en buena parte por abusos e incluso robos por parte de las aplicaciones a las que prestan sus servicios, a mejorar sus ingresos. Y es que ahora ven más dinero en sus bolsillos.

Desde enero pasado, cuando entraron en vigor nuevas leyes que protegen la labor de los repartidores y que metieron en cintura a las aplicaciones para evitar engaños en bonificaciones, los trabajadores de reparto han ganado $104 millones más en propinas, lo que en promedio representaría un subidón de $2,287 más para cada deliverista por año.

Así lo reveló este miércoles el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en Battery Park, tras presentar un nuevo informe que muestra que los trabajadores de reparto pudieran terminar el año con $184 millones de dólares más en propinas. Todo por cuenta de la ofensiva con la que la Ciudad le ha puesto freno a prácticas engañosas de las grandes plataformas tecnológicas que se aprovecharon por años del trabajo de los deliveristas, mayormente inmigrantes.

“Durante años, las aplicaciones de reparto ocultaban el botón de propina para aumentar sus propios beneficios, y los repartidores pagaban las consecuencias. Por eso cambiamos la ley, la hicimos cumplir y está funcionando”, aseguró el alcalde Mamdani, al tiempo que les recordó a las aplicaciones que en la Gran Manzana ya no podrán aprovecharse de quienes entregan los pedidos.

“$104 millones de dólares han vuelto a los bolsillos de los trabajadores que mantienen a esta ciudad alimentada, llueva o haga sol”, manifestó el burgomaestre. “Nueva York no permitirá que las empresas tecnológicas multimillonarias aumenten sus ganancias quitándoles dinero a los trabajadores”.

El alcalde Mamdani presentó un reporte que revela que desde enero los deliveristas de NYC están recibiendo más propinas. Foto Flickr Alcaldía de NYC. Crédito: Flickr Alcaldía de NYC

Y es que desde diciembre de 2023, cuando se implementó el salario mínimo para repartidores en la ciudad, aunque la iniciativa buscaba mejorar las condiciones laborales y remuneración de los trabajadores de esa industria, aplicaciones como Uber Eats y DoorDash reaccionaron ocultando las opciones para dejar propina, lo que significó que los deliveristas perdieran $550 millones de dólares en ingresos.

Pero con las nuevas normativas, y un promedio de 3.3 millones de pedidos semanales que realizan clientes en los cinco condados, el reporte revela que los ingresos totales por hora de los repartidores, incluyendo el salario y las propinas, han pasado de $10.48 a $27.32 dólares.

En cuestión de números, representa un aumento de $16.84 dólares por hora, es decir, han visto crecer sus ingresos totales en 161% y tan solo con la ley de salario mínimo, han generado más de $2,000 millones de dólares en ingresos adicionales.

“Nueva York es una ciudad que da propinas. Los datos son claros: permitir a los consumidores dar propinas fácilmente a los trabajadores de reparto, los deliveristas, beneficia a nuestros trabajadores y fortalece nuestra economía”, dijo el comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) Samuel A.A. Levine. “Lo dije cuando el DCWP denunció las tácticas de diseño engañosas de las aplicaciones de reparto en enero, y lo repito: bajo la administración del alcalde Mamdani, las corporaciones más grandes del mundo ya no podrán amasar ganancias récord a costa de los neoyorquinos”.

Ligia Guallpa, directora ejecutiva de la organización Worker’s Justice Project y cofundadora de la campaña “Los Deliveristas Unidos”, destacó la importancia de que la administración Mamdani haya trabajado para hacer cumplir las leyes sobre trabajadores de reparto y frenar las prácticas para reducir los ingresos de los repartidores.

Reporte revela que las propinas de los repartidores de apps en NYC aumentaron gracias a nuevas leyes municipales. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Los trabajadores de reparto lucharon durante años para conseguir una remuneración justa, solo para ver cómo las empresas de aplicaciones encontraban nuevas formas de sacar dinero de sus bolsillos. Y este anuncio demuestra que los trabajadores organizados pueden vencer incluso a las corporaciones más poderosas cuando el gobierno decide apoyar a la clase trabajadora”, dijo la líder comunitaria.

“Los derechos de los trabajadores no terminan con la aprobación de una ley; se hacen realidad gracias a una aplicación estricta de la normativa. Esta victoria va mucho más allá de las propinas”, recalcó la líder deliverista. “Se trata de demostrar que Nueva York no permitirá que las corporaciones obtengan beneficios socavando los derechos de las personas que hacen que esta ciudad siga funcionando”.

El reporte agregó que durante las cuatro semanas previas a la entrada en vigor de las nuevas leyes, los repartidores ganaban un promedio de $1.18 dólares por entrega y en las cuatro semanas posteriores a su implementación, las propinas aumentaron a $2.29 dólares por entrega, es decir $1.11 dólares más por viaje.

Asimismo establecieron que los nuevos requisitos sobre propinas no tuvieron un impacto en la demanda de servicios de entrega de comida, ya que los clientes siguieron realizando pedidos a través de las aplicaciones, con un récord de 3.3 millones de pedidos semanales, lo que representa 700,000 pedidos semanales más que en diciembre de 2023.

Aldemar Rodríguez, quien trabaja como repartidor para múltiples aplicaciones de comida aseguró que sus ingresos sí han subido desde enero pasado, debido a la activación abierta de propinas que la mayoría de clientes usa, pero dijo que todavía enfrenta inconvenientes con las apps.

“La verdad, la cosa sí está mejor ahora para nosotros en lo que tiene que ver con propinas. Se nota que entran más, pero las aplicaciones siguen haciendo trucos para desactivarnos o para no darnos toda la propina cuando nos depositan el dinero”, comentó el guatemalteco. “Sería bueno que auditaran los pagos que nos hacen, porque siento que todavía están dándonos un poquito en la cabeza. Pero a lo menos se ven más las propinas”.

Reporte revela que las propinas de los repartidores de apps en NYC aumentaron gracias a nuevas leyes municipales. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

La administración municipal también hizo un llamado a aquellos repartidores que sientan que no les están pagando lo que les corresponde, o que les están robando sus propinas, a que denuncien, presentando una queja formal ante el Departamento del Consumidor y Protección al Trabajador.

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