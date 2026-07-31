Policía de Nueva Jersey se disfraza de arbusto y sorprende a decenas de conductores: impone 74 multas por usar el celular

La creatividad de un departamento de policía de Nueva Jersey llamó la atención en redes sociales y terminó dando resultados. Un agente del Departamento de Policía de Dunellen se disfrazó de arbusto para detectar a conductores que utilizaban el teléfono celular mientras manejaban, una estrategia que permitió emitir 74 multas en apenas 6 horas durante un operativo especial contra la conducción distraída.

En las redes sociales del Departamento de Policía de Dunellen se informó que el inusual despliegue ocurrió el pasado miércoles en el 100 de North Washington Avenue, una de las zonas con mayor tránsito vehicular y peatonal de Dunellen, en el condado de Middlesex. El objetivo era reforzar el cumplimiento de la ley estatal que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos portátiles mientras se conduce y, al mismo tiempo, enviar un mensaje sobre los riesgos de las distracciones al volante.

Un policía camuflado como arbusto

Para pasar desapercibido, el oficial utilizó un traje tipo ghillie, cubierto con hojas y ramas artificiales, similar al que emplean cazadores o francotiradores para camuflarse en entornos naturales. Desde un costado de la avenida, equipado con binoculares, observaba a los automovilistas que manipulaban sus teléfonos móviles.

Cuando detectaba una posible infracción, alertaba por radio a otros agentes ubicados más adelante, quienes detenían al conductor y emitían la correspondiente citación.

Las fotografías difundidas por el Departamento de Policía de Dunellen muestran al agente completamente cubierto de vegetación artificial e incluso, con una camiseta que decía, en tono irónico, “Not a Cop” (“No soy policía”), un detalle que rápidamente se volvió viral en internet.

El operativo dejó 74 multas

Según informó la corporación policial a través de sus redes sociales, el agente camuflado estuvo muy ocupado durante toda la jornada.

“Nuestro ‘arbusto’ estuvo muy ocupado. Emitimos 74 citaciones a conductores distraídos por sus dispositivos durante una ventana de seis horas”, publicó el departamento.

Además, las autoridades aprovecharon el impacto de la operación para recordar a los automovilistas la importancia de mantener la atención en la carretera.

“Que ese mensaje de texto o esa notificación esperen. Mantén los ojos en el camino, no en la pantalla”, señaló la policía.

La estrategia fue diseñada específicamente para sorprender a quienes utilizan el teléfono mientras conducen, ya que muchos conductores suelen disminuir esa conducta únicamente cuando identifican una patrulla visible.

¿Qué dice la ley de Nueva Jersey?

Nueva Jersey mantiene una de las legislaciones más estrictas del país respecto al uso de teléfonos celulares al conducir.

La ley estatal prohíbe hablar, enviar mensajes de texto o manipular un dispositivo inalámbrico portátil mientras el vehículo está en movimiento, salvo en situaciones muy específicas contempladas por la legislación.

Las sanciones económicas aumentan conforme se acumulan las infracciones:

* Primera infracción: multa de entre $200 y $400 dólares

* Segunda infracción: entre $400 y $600

* Tercera o posteriores: entre $600 y $800

Además del incremento económico, quienes acumulen una tercera violación o más, pueden recibir 3 puntos en su licencia de conducir e incluso, enfrentar una suspensión de hasta 90 días.

Una medida que genera conversación

Aunque el método utilizado por la policía provocó bromas y cientos de comentarios en redes sociales, las autoridades insistieron en que el propósito principal era prevenir accidentes y proteger tanto a conductores como a peatones en una zona de intenso movimiento.

Las imágenes del “policía arbusto” fueron ampliamente compartidas y muchos usuarios destacaron el ingenio del operativo, mientras otros abrieron el debate sobre las tácticas encubiertas utilizadas para hacer cumplir las normas de tránsito.

El Departamento de Policía de Dunellen espera que el operativo sirva como advertencia para quienes todavía consideran que revisar un mensaje o responder una llamada mientras manejan representa un riesgo menor. Para las autoridades, basta un segundo de distracción para provocar un accidente con consecuencias graves.

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