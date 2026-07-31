DAZN firma una alianza histórica para retransmitir encuentros de los equipos de Nueva York
La integración de contenidos abarcará asimismo la señal de televisión continua de los canales YES Network, MSG y MSG Sportnet
La plataforma de emisión de eventos deportivos DAZN cerró un pacto con YES Network y MSG Networks para asumir la distribución exclusiva de sus transmisiones durante la temporada 2026-2027 en la NBA y la NHL.
Mediante este acuerdo, los suscriptores tendrán acceso a las transmisiones en vivo de franquicias de gran relevancia mediática como los New York Yankees en la MLB, los New York Knicks y Brooklyn Nets en la NBA, así como de los equipos de hockey sobre hielo New York Rangers, New Jersey Devils, New York Islanders y Buffalo Sabres, según confirmó la compañía este jueves.
La integración de contenidos abarcará asimismo la señal de televisión continua de los canales YES Network, MSG y MSG Sportnet. La empresa precisó que los usuarios que ya disponen de estas señales a través de proveedores de televisión por cable o satélite podrán acceder al contenido en streaming dentro de la app sin añadir cargos adicionales a su factura actual.
Esta adquisición consolida la expansión del servicio en Estados Unidos, especialmente en Nueva York mercado donde ya gestionaba la transmisión de veladas de boxeo y artes marciales mixtas, además de torneos de fútbol internacional.
De igual forma, la firma mantiene la comercialización global de productos de alta demanda como el NFL Game Pass y los campeonatos universitarios de la NCAA.
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