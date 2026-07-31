DAZN firma una alianza histórica para retransmitir encuentros de los equipos de Nueva York

La plataforma de emisión de eventos deportivos DAZN cerró un pacto con YES Network y MSG Networks para asumir la distribución exclusiva de sus transmisiones durante la temporada 2026-2027 en la NBA y la NHL.

Mediante este acuerdo, los suscriptores tendrán acceso a las transmisiones en vivo de franquicias de gran relevancia mediática como los New York Yankees en la MLB, los New York Knicks y Brooklyn Nets en la NBA, así como de los equipos de hockey sobre hielo New York Rangers, New Jersey Devils, New York Islanders y Buffalo Sabres, según confirmó la compañía este jueves.

La integración de contenidos abarcará asimismo la señal de televisión continua de los canales YES Network, MSG y MSG Sportnet. La empresa precisó que los usuarios que ya disponen de estas señales a través de proveedores de televisión por cable o satélite podrán acceder al contenido en streaming dentro de la app sin añadir cargos adicionales a su factura actual.

Esta adquisición consolida la expansión del servicio en Estados Unidos, especialmente en Nueva York mercado donde ya gestionaba la transmisión de veladas de boxeo y artes marciales mixtas, además de torneos de fútbol internacional.

De igual forma, la firma mantiene la comercialización global de productos de alta demanda como el NFL Game Pass y los campeonatos universitarios de la NCAA.

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