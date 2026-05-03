La Academia veta los actores y guiones hechos con IA en los premios Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas puso un freno al uso de la Inteligencia Artificial generativa y especificó que solo serán consideradas para nominaciones a los premios Oscar las actuaciones y guiones hechos por humanos.

En una nueva actualización de las normas, la Academia especifica que solo se considerarán para las nominaciones de actuación a los intérpretes humanos reales, de carne y hueso —no sus avatares de IA, según reseñan medios como AFP, Reuters y The Hollywood Reporter.

“En la categoría de interpretación, solo se considerarán elegibles los papeles acreditados en los créditos legales de la película y demostrablemente interpretados por seres humanos con su consentimiento”, indicó la Academia.

En el caso de las categorías que premian a los guiones, la Academia especifica que solo serán elegibles los guiones escritos por humanos y no por IA.

“En las categorías de guión, las normas establecen que estos deben estar escritos por humanos para ser elegibles”, añadió.

“Los seres humanos tienen que estar en el centro del proceso creativo. A medida que la IA siga evolucionando, nuestras conversaciones sobre la IA evolucionarán con ella. Pero para la academia, siempre vamos a poner la autoría humana en el centro de nuestro proceso de elegibilidad para los premios”, especificó la presidenta de la academia, Lynette Howell Taylor.

Esta actualización de las reglas de la Academia parece responder a la polémica generada por el uso de inteligencia artificial generativa para recrear la imagen del actor Val Kilmer, el legendario actor fallecido en 2025, para la película As Deep as the Grave, aún sin estrenar.

En 2025 también se encendieron las alarmas en la industria del cine con el debut de Tilly Norwood, actriz creada con inteligencia artificial, lo que causó el rechazo del sindicato SAG-AFTRA.

En resumen, un guion hecho con inteligencia artificial y un actor o actriz sintética no serán considerados para una nominación a los premios Oscar.

Otra de las reglas actualizadas por la Academia es que a partir de la próxima edición un intérprete podrá recibir dos nominaciones en la misma categoría si sus interpretaciones están entre las cinco más votadas.

Las reglas también cambiaron para las películas internacionales. A partir de este año se amplía la elegibilidad para incluir filmes que ganaron los principales premios clasificatorios de prestigiosos festivales de cine como Cannes, Venecia y Toronto.

“Como hacemos cada año, realizamos muchos cambios que creemos realmente inteligentes y progresistas. Obviamente, a medida que la academia se vuelve más global, necesitamos pensar en cómo estamos invitando a las películas internacionales a la conversación de los Oscar”, dijo el director ejecutivo de la academia de cine, Bill Kramer, a The Associated Press.

Sigue leyendo:

·La Academia trasladará los Premios Oscar al Teatro Peacock en 2029

·Premios Oscar 2026: la ceremonia tuvo un 9% menos de espectadores

·Los mejores momentos de los Oscar 2026: “One Battle After Another” y “Sinners” arrasaron en la premiación