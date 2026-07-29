Lidl EE. UU. retira del mercado galletas Eridanous de trufa y albaricoque: en Nueva York y otros estados

Lidl EE. UU. anunció el retiro del mercado de todas las unidades de galletas Eridanous Shortbread con cobertura de trufa de chocolate y relleno de albaricoque en diez estados del país por riesgo de alergias, según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

El retiro se inició una vez que descubrieron que la descripción del producto estaba en idiomas extranjeros que no incluían la información de los ingredientes, la información nutricional ni las declaraciones de alérgenos en inglés.

El reporte de retiro publicado por la FDA indica que las galletas afectadas vienen en la presentación de cajas de 330 g con el código UPC 405648912583, sin que se reflejen alérgenos no declarados como trigo, soja, leche y huevo.

¿Dónde se distribuyeron los productos?

Las galletas Eridanous Shortbread de Lidl retiradas del mercado se identifican por su presentación de 330 g y el código UPC 405648912583. Crédito: FDA | Cortesía

Las cajas de galletas se distribuyeron entre el 15 y el 22 de julio de 2026 en tiendas minoristas de Lidl en Estados Unidos, ubicadas en Delaware, el Distrito de Columbia, Georgia, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur y Virginia.

¿Cuáles son los riesgos de consumir un alimento con alérgenos?

Las galletas contienen cuatro de los nueve alérgenos que causan más reacciones e intoxicaciones alimentarias en EE. UU. según la FDA: trigo, soja, leche y huevo.

Cuando una persona con alergias consume este tipo de alimentos, corre el riesgo de sufrir reacciones alérgicas graves o potencialmente mortales. Al entrar el alimento en el cuerpo, el sistema inmunitario lo percibe como una amenaza, comienza a defenderse y es ahí cuando aparecen los síntomas.

Por esta razón, se insta a que los clientes con alergia o sensibilidad al trigo, la soja, la leche o los huevos no consuman este producto.

La recomendación es desechar o devolver inmediatamente el producto retirado a su tienda Lidl más cercana. Incluso puede solicitar un reembolso completo (no se requiere recibo para la devolución).

En caso de algún comentario o duda, la empresa puso a disposición la línea directa de atención al cliente de Lidl EE. UU. en el (844) 747-5435, de lunes a sábado, de 8:00 a 20:00 (hora del Este).

En un comunicado de prensa, Lidl EE. UU. lamentó cualquier inconveniente relacionado con esta retirada voluntaria de productos y se comprometió a “garantizar que todos los productos en nuestros estantes cumplan con los altos estándares de calidad que esperaríamos para nuestras propias familias”.

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