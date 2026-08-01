USDA Rural Development en Puerto Rico anuncia $395,811 para unidad móvil de atención médica en Juncos

NUEVA YORK – La oficina en Puerto Rico de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció el despliegue de una unidad móvil de atención médica de emergencia en el municipio de Juncos como parte de una partida de $513,750 dólares.

En un comunicado este viernes, el director de Rural Development en la isla, Nelson Albino, indicó que el pueblo, ubicado en la región este central de la isla, recibirá los fondos a través del Programa de Instalaciones Comunitarias (CF) de la Subvención para Atención Médica de Emergencia en Zonas Rurales (Emergency Rural Health Care Grant).

Emergency Rural Health Care Grant sumaba hasta $500 millones de dólares bajo la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, promulgada por el presidente Joe Biden en el 2021. El fin de la misma es ampliar los servicios de atención médica y nutrición en comunidades rurales.

Bajo el Programa de Instalaciones Comunitarias se fortalece la infraestructura comunitaria crítica, para mejorar la calidad de vida y ayudar a los pueblos rurales a atraer y retener empresas y servicios por medio de préstamos directos, garantías de préstamos y subvenciones.

$395,811 de los $513,750 serán destinados a la adquisición del vehículo dotado en el referido municipio.

“Esta inversión dota a Juncos de una capacidad moderna y flexible para brindar atención y coordinar respuestas donde más se necesitan, especialmente en zonas remotas o tras fenómenos meteorológicos severos. Al fortalecer la infraestructura local, contribuimos a proteger a las familias, a las empresas y la resiliencia a largo plazo de la comunidad”, expuso Albino en el parte de prensa.

La nueva unidad móvil permitirá la coordinación y el apoyo in situ durante emergencias, eventos comunitarios y operaciones de salud pública, lo que mejorará la preparación, la continuidad de los servicios y el alcance.

La oficina emplazó a los ciudadanos a informarse sobre estas y otras inversiones de Desarrollo Rural a través de la herramienta en línea “Rural Data Gateway”. También puede obtener más información en el sitio web http://www.rd.usda.gov y en la cuenta de X @RD_PuertoRico.

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