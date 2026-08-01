Yankees envían a Camilo Doval a Pittsburgh por dos prospectos

Los Yankees de Nueva York se movieron en las últimas 72 horas de la ventana de cambio y enviaron al relevista dominicano Camilo Doval a los Piratas de Pittsburgh por dos prospectos.

Los Bombarderos del Bronx recibieron a Omar Alfonzo (considerado el prospecto número 17 de Pittsburgh según MLB Pipeline) y el jardinero Luis Cruz.

Camilo Doval no tuvo una buena temporada con los Yankees en el cuerpo de relevistas. Doval dejó un récord de 3-1 con una efectividad de 4.54, 39 ponches y 1 salvamento en 44 apariciones esta temporada.

Pirates acquire Camilo Doval from the Yankees for a pair of prospects, per @FrancysRomero pic.twitter.com/zoj89hZQnt — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) August 1, 2026

El relevista dominicano llegó antes de la fecha límite de cambio en la campaña pasada. Camilo Doval dejó un récord de 3-2 con una efectividad de 4.63, 61 ponches y 2 salvamentos en 66 apariciones con los Yankees.

¿Qué recibieron los Yankees en la fecha límite de cambios?

Omar Alfonzo es uno de los jugadores que recibieron los Yankees en el cambio por Doval. El joven receptor venezolano está entre los mejores 20 prospectos de la organización de Pittsburgh.

El informe de MLB Pipeline destaca su condición física como su trabajo con los lanzadores para tener un mejor pitcheo.

“Compacto y fuerte, Alfonzo ha trabajado en su condición física, lo que debería ayudarle detrás del plato. Está mejorando defensivamente, aunque todavía necesita trabajar en la recepción en la parte baja de la zona de strike”, expone el informe de MLB Pipeline.

Por su parte, Luis Cruz es un prospecto de 18 años de edad que está haciendo su carrera en la Dominican Summer League.

El joven de 18 años juega como jardinero en cualquier posición y tiene .313 de promedio al bate, 3 extrabases, 7 carreras impulsadas, 7 bases robadas, 12 boletos y apenas un ponche recetado.

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