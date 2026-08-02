Autoridades confirman que el atacante del tiroteo en Idaho se suicidó

Las autoridades de Idaho confirmaron este domingo que el responsable del tiroteo ocurrido en un restaurante In-N-Out Burger de Twin Falls murió por una herida de bala autoinfligida y atribuyeron a la intervención de un policía estatal fuera de servicio y de un ciudadano armado el haber evitado una tragedia aún mayor.

El jefe de la Policía de Twin Falls, Matthew Hicks, informó que los investigadores determinaron que el atacante actuó solo. El sospechoso fue identificado como Chad Williams, de 24 años, informó The Associated Press.

El ataque, registrado el sábado en el restaurante de comida rápida, dejó cuatro fallecidos, incluido el agresor, y siete personas heridas. Según el balance actualizado de las autoridades, dos de los lesionados ya fueron dados de alta, tres permanecen estables y dos continúan en estado crítico.

Hicks explicó que un agente estatal que se encontraba fuera de servicio y un ciudadano armado respondieron al fuego contra el atacante, lo que lo obligó a alejarse del restaurante.

“Creemos que sus acciones ayudaron a sacar al sospechoso de la escena y evitaron que hubiera más víctimas”, afirmó el jefe policial, quien calificó de “heroica” la actuación de ambos, aunque sus identidades no fueron reveladas.

Las autoridades continúan investigando el motivo del ataque y señalaron que la familia de Williams está colaborando con la investigación. Asimismo, pidieron a cualquier persona con información o que haya presenciado los hechos que se comunique con la policía.

Hicks también advirtió sobre la circulación de información falsa en redes sociales que identificaba erróneamente a otra persona como responsable del tiroteo, y aseguró que ese individuo “no tuvo absolutamente ninguna participación” en el incidente.

Un empleado de In-N-Out figura entre las víctimas

La propietaria de la cadena, Lynsi Snyder, confirmó que una de las personas fallecidas era un trabajador del restaurante.

“Mi corazón está destrozado. Perdimos a uno de nuestros maravillosos empleados”, expresó Snyder en un mensaje publicado en redes sociales, en el que indicó que la empresa acompañará a las familias de las víctimas durante el duelo.

Las autoridades aún no han divulgado las identidades de los fallecidos ni de los heridos porque continúan notificando a sus familiares.

El restaurante había abierto sus puertas apenas una semana antes, el 24 de julio, como parte de la expansión de la cadena californiana en Idaho.

Por su parte, el Buró Federal de Investigaciones solicitó este domingo al público que entregue fotografías y videos relacionados con el tiroteo para apoyar las pesquisas.

Testigos relatan escenas de pánico

El ataque ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde en un concurrido centro comercial de Twin Falls, donde había cientos de personas.

Lane Koehn, de 34 años, relató a AP que vio a un hombre armado con un rifle estilo AR salir de la zona del autoservicio mientras otro hombre respondía con disparos usando una pistola. También observó a un empleado arrastrar por el estacionamiento a una compañera herida de bala en el pecho mientras esperaban la llegada de los paramédicos.

Otra testigo, Haley Dodaro, contó que estaba en la fila del autoservicio junto a su madre cuando vio a personas correr y a empleados salir apresuradamente del restaurante. “Al principio pensamos que era un incendio, pero luego nos dijeron que había un tirador. La gente salía llorando y gritando. Fue muy aterrador”, relató.

Nayeli Rodríguez, quien se encontraba dentro del establecimiento con sus hijas, explicó que un empleado alertó a los clientes tras escuchar disparos provenientes de la cocina y les pidió que se tiraran al suelo. Posteriormente, un hombre mayor intentó protegerlas mientras evacuaban el local.

“Tratábamos de alejarnos lo más posible y unas personas nos dejaron subir a su vehículo”, recordó.

La policía informó que el cuerpo del presunto atacante fue localizado en un área cercana al restaurante poco después del tiroteo.

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