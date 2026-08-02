Confirman tres muertos y siete heridos en tiroteo en un In-N-Out de Idaho; un empleado y el pistolero figuran entre las víctimas

Al menos tres personas murieron y otras siete resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, durante el tiroteo ocurrido el sábado en un restaurante In-N-Out Burger de la ciudad de Twin Falls, en el sur de Idaho. Entre los fallecidos se encuentran un empleado del establecimiento y el presunto atacante, informaron las autoridades y la propietaria de la cadena.

La dueña de In-N-Out, Lynsi Snyder, confirmó en un comunicado difundido la madrugada del domingo que uno de los trabajadores del restaurante perdió la vida en el ataque. “Perdimos a uno de nuestros hermosos colaboradores esta noche”, expresó.

Aseguró que la empresa acompañará a las familias de las víctimas durante el duelo, de acuerdo con The Associated Press.

Por su parte, la policía informó que encontró el cuerpo del supuesto pistolero en las inmediaciones del restaurante tras responder a la emergencia. El portavoz de Twin Falls, Josh Palmer, indicó que las autoridades continúan notificando a los familiares de las víctimas, por lo que aún no han divulgado las identidades ni las edades de los fallecidos y heridos.

El jefe de la Policía de Twin Falls, Matthew Hicks, señaló que los investigadores todavía trabajan para determinar la identidad y el motivo del atacante, aunque aseguró que “la amenaza para la comunidad ha terminado”. Describió la escena como “muy caótica”.

El Buró Federal de Investigaciones pidió este domingo a cualquier persona que tenga fotografías o videos del tiroteo que los entregue a las autoridades para apoyar la investigación.

El ataque ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde del sábado en un concurrido centro comercial, apenas una semana después de que el restaurante abriera sus puertas como parte de la expansión de la cadena californiana hacia Idaho.

Testigos relataron a AP que escucharon múltiples disparos y vieron a personas correr desesperadas mientras empleados evacuaban el restaurante. Uno de ellos afirmó haber observado a un hombre con un rifle tipo AR salir del área del autoservicio, mientras otra persona respondía al ataque con una pistola.

Otra testigo, que se encontraba dentro del establecimiento con sus hijas, contó que un empleado alertó a los clientes sobre el tiroteo y les pidió que se lanzaran al suelo antes de evacuar el lugar. Un hombre mayor ayudó a protegerlas mientras escapaban, expresó.

Las siete personas heridas fueron trasladadas a un hospital de la zona, donde varias permanecen en estado crítico.

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