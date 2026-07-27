Germán Berterame sale del hospital tras abandonar partido del Inter Miami en ambulancia

Fue una de las imágenes que más conmocionó durante el fin de semana. Tras salir en ambulancia durante el partido del Inter Miami por la MLS ante CF Montreal, Germán Berterame recibió el alta médica el pasado domingo tras horas en observación.

El delantero argentino pasó la noche en un hospital de Montreal, adonde fue ingresado tras el choque que dejó en vilo al Estadio Saputo y obligó a que abandonara el partido en ambulancia.

“Berterame se encuentra bien. Recibió el alta hospitalaria este domingo y regresa a casa después de pasar la noche en observación en el Hospital General de Montreal“, informó el Inter Miami en un comunicado.

El reporte publicado por el equipo de Florida detalló que el atacante, nacionalizado mexicano, “sufrió lesiones en el hombro izquierdo y la nariz” y que en los próximos días iniciará un proceso de recuperación bajo supervisión médica.

Berterame chocó en el aire con el defensor boliviano Efraín Morales dentro del área del Montreal y cayó de inmediato al césped. El colombiano Brayan Vera pidió rápido la atención médica al ver cómo había quedado el delantero.

Durante varios minutos, Berterame permaneció inmóvil. Fue sacado en camilla, aparentemente inconsciente, y trasladado en una ambulancia que ingresó al campo ante la preocupación de jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

UN COMPAÑERO DE MESSI SALIÓ EN AMBULANCIA TRAS UN GOLPAZO



Germán Berterame sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante el triunfo 1-0 de Inter Miami sobre Montreal y fue trasladado a un hospital para realizarse estudios. El delantero quedó inmovilizado en el campo antes de? pic.twitter.com/8qqCsVxy7D — Clarín (@clarincom) July 26, 2026

No fue sino hasta el final del encuentro, ya en la rueda de prensa, cuando el entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, informó que el futbolista estaba consciente.

El Inter Miami aseguró el triunfo con un penal convertido por Luis Suárez a los 81 minutos. El uruguayo apuntó al punto blanco y definió con calma para romper el empate.

El Pistolero ??? pic.twitter.com/1mw2fIjfOg — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2026

Tras marcar, Suárez señaló a su compañero que había forzado la falta en esa acción llena de choques y reclamos.

La victoria significó la sexta consecutiva para el Inter Miami, una racha que comenzó después de la derrota ante Orlando City en mayo.



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