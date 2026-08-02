Conoce por qué la FMF tiene un edificio llamado “Gianni Infantino”

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) rindió un homenaje al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, bautizando con su nombre el nuevo edificio principal del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

El dirigente asistió a las instalaciones para el corte de cinta oficial y la presentación del programa social ‘Boots for All’ el pasado mes de marzo, en la previa del Mundial 2026.

“Me siento profundamente honrado y agradecido de que este nuevo edificio lleve mi nombre. Lo más importante es que sigamos inspirando a la infancia y creando oportunidades para que jueguen a nuestro deporte; por ello, me encantó repartir calzado a niñas y niños como parte de la iniciativa de la FIFA “Boots for All””, escribió Infantino en su momento.

La reestructuración del complejo deportivo requirió una inversión total de 390 millones de pesos (aproximadamente $22 millones de dólares). Las obras abarcaron la edificación de un hotel exclusivo de 45 habitaciones para el combinado absoluto, además de una estructura central dotada de gimnasio con tecnología de punta, zona de hidroterapia con piletas térmicas, vestuarios adaptados para todas las categorías masculinas y femeninas, oficinas administrativas y un auditorio para análisis táctico.

El financiamiento de los trabajos se cubrió mediante capital propio de la FMF complementado con aportaciones del programa de desarrollo FIFA Forward, aunque las instituciones no detallaron el porcentaje exacto aportado por el organismo internacional.

Ubicado en la alcaldía Tlalpan, el CAR funciona como la sede de concentración principal para todos los combinados nacionales de México. La remodelación se diseñó para optimizar la logística interna, acortando los trayectos de los futbolistas entre los dormitorios, comedores, áreas médicas y campos de entrenamiento, al tiempo que se ampliaron los espacios de descanso y esparcimiento rodeados de zonas verdes.

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