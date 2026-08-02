Dana White lanza una broma sobre España tras crisis en la frontera: “Entrar parece más fácil que organizar un evento”

Dana White ironizó el pasado sábado sobre la crisis migratoria de España tras la entrada masiva y descontrolada de migrantes provenientes de Marruecos.

Aunque no mencionó directamente a Marruecos, su frase de “Entrar es más fácil que montar un evento”, se hizo viral en redes sociales y directamente se asoció con este hecho reciente.

En una rueda de prensa tras el evento de UFC Belgrade, White explicó que organizar una velada en España tiene algunas complicaciones logísticas.

El mandamás de UFC no habló de detalles técnicos, pero sí dejó claro que los obstáculos existen desde hace años.

“Nunca ha sido fácil organizar un evento en España. En realidad, es bastante fácil entrar en España, ¿no es así?”, dijo.

La ironía de Dana White sobre llevar la UFC a España:



“Nunca ha sido fácil organizar un evento en España? En realidad, es bastante fácil entrar en España, ¿no es así?” pic.twitter.com/Yf0jrnB608 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) August 2, 2026

“Si fuera simple, lo habríamos hecho hace tiempo”, añadió. El presidente de UFC también admitió que no suele comentar planes que no están cerrados. No obstante, España ha sido una plaza que viene sonando desde hace mucho tiempo.

Gracias, en parte, al crecimiento de Ilia Topuria en la industria. Por este motivo, White habló de un escenario no pactado. “España es especial”.

En varias ocasiones, White ha recalcado que para ir a España con UFC “solo puedes ir de la mano de un tipo como Ilia.”

“Sin duda encontraremos una solución”. No hay fecha, no hay sede, pero sí una intención renovada. España vuelve a estar en la mesa, concluyó.

Con respecto a la ironía de White, tiene su origen en que el pasado jueves se produjo una entrada masiva de migrantes desde Marruecos hacia España; de por lo menos 60.000 personas cruzaron por mar y tierra.

La situación generó tal caos que al menos 67 personas murieron, algunas ahogadas y otras en estampidas mientras intentaban superar las barreras fronterizas.





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