Muere futbolista marroquí durante cruce irregular hacia España

Una crisis migratoria se desató esta semana en la frontera entre Marruecos y España por el cruce irregular y descontrolado de miles de ciudadanos hacia el lado español. Cientos de personas perdieron la vida en el mar intentando llegar a nado. Entre ellas, la futbolista marroquí Faten Ben Omar El Azizi.

La jugadora intentó cruzar nadando desde la costa de Marruecos hasta Ceuta y murió en el intento como cientos de personas. El fallecimiento fue confirmado el pasado sábado por la Unión Marroquí de Futbolistas Profesionales (UMFP).

Asimismo, el Maghreb Atlético Tetuán, equipo de la jugadora, confirmó la muerte a través de un comunicado difundido en medios locales. El club señaló que el sueño de Faten “terminó antes de comenzar” y subrayó que “no buscaba fama ni aventura”, sino “una vida mejor y un futuro que creía que le esperaba al otro lado de la frontera”.

La UMFP también confirmó oficialmente el fallecimiento. “Con profundo pesar, la Unión Marroquí de Futbolistas Profesionales (UMFP) lamenta el trágico fallecimiento de la jugadora Faten Ben Omar El Azizi”, expresó el organismo en un comunicado.

Reports from Morocco say Moroccan women’s footballer Faten Ben Omar Al Azizi has died while trying to cross into Ceuta.



While the debate continues to focus on sovereignty disputes, there are young lives on the ground risking everything in the hope of finding a better future. pic.twitter.com/sXrM6A1afd — Leyla Hamed (@leylahamed) July 31, 2026

De acuerdo con el medio Tanja 24, la muerte ocurrió durante la serie de intentos de cruce el pasado jueves entre Fnideq y Ceuta.

Según el reporte, Faten tuvo problemas en el agua durante la travesía marítima y falleció antes de alcanzar la costa o una zona segura para recibir ayuda. Cientos de marroquíes corrieron con la misma suerte y murieron ahogados en el mar.

Faten Ben Omar El Azizi jugaba en el campeonato regional marroquí y pertenecía a una familia relacionada con el fútbol local.

Según Tanja 24, era prima de Abdessamad El Azizi, jugador que pasó por clubes de la región como el Ittihad Martil.

El Maghreb Atlético Tetuán, fundado el 12 de marzo de 1922 en la ciudad de Tetuán, es conocido por su equipo masculino de la Botola Pro y posee el récord de títulos de la segunda división marroquí con siete campeonatos.

El pasado jueves, decenas de miles de marroquíes, jóvenes en su mayoría, comenzaron a cruzar sin control hacia España. El presidente Pedro Sánchez calificó la entrada masiva como una “violación de la integridad territorial” y responsabilizó a redes de tráfico de personas por difundir rumores que alentaron esa migración.

Las autoridades ya contabilizaban decenas de fallecidos, con cifras que oscilaron entre 57 y más de 67 muertos recuperados en la costa. Al menos 60,000 personas intentaron ingresar de forma irregular a España.



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