DoorDash paga a repartidores por ayudar a sus robots de entrega con los pedidos

Mientras las empresas de tecnología avanzan en la automatización de las entregas a domicilio, una nueva prueba de DoorDash demuestra que los robots aún necesitan ayuda humana para completar ciertas tareas.

La compañía comenzó a pagar a algunos repartidores para cargar pedidos en sus robots autónomos, una estrategia que busca mantener el servicio durante los periodos de mayor demanda.

Los repartidores realizan el último paso antes de que el robot salga

De acuerdo con Business Insider, algunos trabajadores de DoorDash están recibiendo ofertas dentro de la aplicación para acudir a restaurantes, recoger un pedido y colocarlo dentro del robot de reparto Dot.

Aunque estos vehículos pueden recorrer varios kilómetros hasta el domicilio del cliente de manera autónoma, todavía no son capaces de tomar por sí solos el pedido desde el mostrador del restaurante.

Por ello, la empresa recurre a repartidores para cubrir esos últimos metros entre el establecimiento y el robot que espera en el exterior.

Una trabajadora ganó alrededor de $5 por una tarea de cinco minutos

Una de las personas que aceptó este tipo de encargos fue Devena Bybee, repartidora de DoorDash en Mesa, Arizona.

Según relató a Business Insider, a principios de julio recibió una solicitud para conducir aproximadamente dos millas hasta un restaurante, recoger un pedido y colocarlo dentro de un robot Dot que esperaba en el estacionamiento.

Además, tuvo que tomar fotografías de cada paso para documentar el proceso.

La tarea le tomó alrededor de cinco minutos y recibió un pago cercano a $5.

Sin embargo, Bybee cuestionó la utilidad del sistema, ya que consideró que un empleado del restaurante podría haber realizado la misma tarea sin necesidad de movilizar a otro trabajador.

“Simplemente no veo cómo eso sea eficiente”, afirmó.

Otros repartidores también han recibido ofertas similares

La experiencia de Bybee no ha sido un caso aislado.

En grupos de Facebook donde participan repartidores de DoorDash comenzaron a aparecer capturas de pantalla de ofertas similares durante el último mes.

Uno de los usuarios escribió: “Nunca aceptaría un pedido de $5, pero tenía mucha curiosidad por esto y estaba muy cerca del restaurante”, al mostrar una solicitud para cargar un robot en un Burger King ubicado en Scottsdale, Arizona.

DoorDash dice que busca apoyar a restaurantes en horas pico

La empresa aseguró que esta modalidad forma parte de un programa piloto limitado y reiteró que los repartidores seguirán desempeñando un papel fundamental en su plataforma.

“Los Dashers son esenciales para nuestra plataforma y seguirán realizando la mayoría de las entregas incluso a medida que nuestra tecnología autónoma continúe expandiéndose”, señaló un portavoz de DoorDash.

El representante añadió: “Este piloto limitado está diseñado para apoyar a los comercios durante los periodos de mayor actividad, al mismo tiempo que crea más oportunidades de ingresos para los Dashers fuera de las entregas tradicionales”.

La automatización todavía enfrenta limitaciones

Business Insider señala que este no es el primer caso en el que trabajadores humanos deben intervenir para complementar sistemas automatizados de reparto.

En febrero, algunos repartidores también recibieron pagos para cerrar las puertas de vehículos autónomos de Waymo utilizados por DoorDash en Atlanta.

En ese momento, ambas compañías informaron que los automóviles incorporarían en el futuro una función para cerrar automáticamente sus puertas.

El robot Dot, presentado por DoorDash en septiembre, tiene un tamaño similar al de una carriola para bebé, puede transportar hasta 30 libras de carga y está diseñado para desplazarse tanto por calles como por banquetas entre los restaurantes y las viviendas de los clientes.

Sin embargo, la incapacidad de recoger los pedidos directamente dentro de los establecimientos evidencia que, al menos por ahora, la automatización total del servicio de entrega aún depende de la intervención humana.



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