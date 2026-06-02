DoorDash pagará $200,000 al año a persona que se encargue de sus redes sociales

DoorDash está buscando a una persona para administrar parte de su estrategia en redes sociales y está ofreciendo un salario que puede alcanzar los $200,000 anuales.

La vacante forma parte de una tendencia cada vez más visible entre grandes empresas tecnológicas y de consumo, que están destinando salarios de seis cifras a profesionales capaces de influir en conversaciones digitales y construir narrativas virales en internet.

La compañía publicó recientemente una oferta de empleo para un puesto enfocado en la presencia digital de sus ejecutivos, una función que combina comunicación corporativa, cultura de internet y estrategia de crecimiento en redes sociales.

El puesto no es una vacante tradicional de relaciones públicas

DoorDash explicó que busca cubrir el cargo de Manager, Executive Social Strategy and Operations Lead, una posición que tendrá la responsabilidad de gestionar publicaciones en tiempo real para los principales ejecutivos de la empresa en la red social X.

La descripción del puesto utiliza una comparación poco convencional para explicar el perfil deseado.

La empresa afirma que busca a alguien que se sienta como un promotor de peleas, un hacker de crecimiento y un comerciante de clips virales al mismo tiempo.

DoorDash también deja claro que no se trata de un trabajo tradicional de comunicación corporativa.

Según la oferta: “No es un puesto tradicional de comunicaciones ejecutivas“.

Qué hará la persona contratada

La compañía quiere que el nuevo responsable participe activamente en conversaciones virales, impulse anuncios de productos y contribuya a moldear la voz pública de DoorDash en internet.

El trabajo se desarrollará principalmente en X y estará enfocado en generar contenido que se pueda compartir que aumente la influencia y visibilidad de la empresa.

DoorDash describe la posición como una función ubicada en la intersección entre la estrategia corporativa y la cultura digital.

Entre sus objetivos estarán:

–Participar en conversaciones virales en tiempo real.

–Amplificar noticias sobre productos y servicios.

–Gestionar la presencia digital de ejecutivos.

–Crear contenido con potencial de viralización.

–Incrementar la credibilidad e influencia de la compañía en redes sociales.

El salario puede llegar a $200,000

La empresa informó que el rango salarial para esta vacante oscila entre los $136,000 anuales y los $200,000 anuales

Además del salario base, el puesto incluye beneficios corporativos adicionales.

Para aplicar, los candidatos deben contar con al menos seis años de experiencia desarrollando narrativas y estrategias de redes sociales para organizaciones de alta visibilidad pública.

DoorDash señala que valora más la capacidad de generar interacción y conversación en plataformas digitales que la experiencia tradicional redactando comunicados de prensa.

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