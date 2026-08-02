Robert Lewandowski se estrena en la MLS: “Estoy en otro mundo, pero me siento muy bien”

Robert Lewandowski compareció ante los medios de comunicación este sábado tras estrenar su casillero goleador en la Major League Soccer (MLS) con la camiseta del Chicago Fire.

El atacante polaco reconoció encontrarse en “otro mundo” dentro del balompié estadounidense, aunque enfatizó que su puesta a punto física avanza a buen ritmo pese a considerar esta etapa inicial como una pretemporada personal.

“Para mí es algo nuevo la MLS, necesitaba algo de tiempo para adaptarme, pero creo que cada semana estaré cada vez mejor. Hoy en el partido me sentí muy bien físicamente, sabía que necesitaría un poco más de tiempo para prepararme y estoy muy contento”, explicó el delantero tras la victoria por 2-1 sobre Charlotte en el Soldier Field.

El goleador polaco analizó el cambio cultural y deportivo que supone su desembarco en territorio norteamericano. No obstante, valoró de manera muy positiva el recibimiento de la plantilla y el ambiente de trabajo que ha encontrado en la franquicia de Illinois.

En sus declaraciones para los medios de comunicación, Lewandowski destacó la buena sintonía que mantiene con el resto del plantel dentro y fuera del terreno de juego:

“Para mí es otro mundo, no solo por estar en Estados Unidos, sino porque estoy fuera de Europa, pero tengo que decir que estoy muy contento por mis compañeros, que son muy abiertos, podemos jugar bien juntos y disfruto cada día en Chicago”, afirmó en español.

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