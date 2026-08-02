El Real Madrid celebra la marcha atrás de la FIFA con la privatización del Mundial

El Real Madrid calificó como una “buena noticia” la rectificación de la FIFA de descartar la venta parcial de los derechos comerciales de sus torneos. Asimismo, la institución blanca expresó su agradecimiento a la UEFA, a las distintas confederaciones y a las federaciones nacionales por su firme y responsable oposición al proyecto.

“Su unidad y su sentido del deber han protegido al fútbol en un momento decisivo. Nuestro club considera que es una buena noticia para el fútbol, para sus instituciones y, sobre todo, para los millones de aficionados a nuestro querido deporte”, sostuvo la entidad madrileña mediante un comunicado oficial emitido este domingo.

En su pronunciamiento, el club blanco subrayó el rol estructural de las instituciones deportivas, señalando que las entidades son los pilares fundamentales que sustentan al fútbol de selecciones al descubrir, formar y poner a disposición de los combinados nacionales a los deportistas que disputan los grandes torneos internacionales.

Bajo este argumento, la directiva remarcó que certámenes como la Copa del Mundo constituyen un patrimonio de carácter público perteneciente a los aficionados y a las naciones, por lo que rechazó de plano que sean gestionados como meros instrumentos financieros:

“Consideramos que nunca deben ser tratados como simples activos financieros destinados a ser comercializados en beneficio de unos pocos. Son los clubes quienes soportan los costes y riesgos, y cualquier iniciativa que pretenda apropiarse de los ingresos futuros resulta inaceptable”, enfatizó el comunicado.

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