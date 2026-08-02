Rubio sobre transición en Venezuela: “En algún momento debe haber elecciones”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció detalles sobre la estrategia que aplica la administración del presidente Donald Trump en Venezuela para lograr una transición que conlleve a elecciones libres.

En una entrevista concedida a la cadena Fox News, el funcionario explicó las fases planificadas para la recuperación institucional del país sudamericano, luego de la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

“En algún momento debe haber elecciones legítimas en todos los niveles”, declaró Rubio. “Nuestra prioridad era la estabilización, no queríamos que el país degenerara en una guerra civil, migración masiva, disturbios civiles”.

Condiciones para la estabilización económica de Venezuela

El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que el país transita hacia una etapa de reactivación económica. Para ello, destacó la necesidad de establecer un marco legal claro que genere confianza en los mercados internacionales.

“Hay que tener una economía que funcione, leyes, normas y reglamentos vigentes para que los inversores de Estados Unidos y de todo el mundo puedan invertir con seguridad y generar prosperidad”, expresó.

SECRETARY RUBIO on Venezuela: “You need to have laws and rules and regulations in place so investors from America and around the world can go in and safely invest and create prosperity. Ultimately you have to have transition.” pic.twitter.com/073FeJFEgO — Department of State (@StateDept) August 2, 2026

Instalación de mesas de negociación en Caracas

Las declaraciones de Rubio coinciden con el inicio formal de conversaciones entre la oposición y el gobierno venezolano, un proceso respaldado por la administración estadounidense. Los encuentros arrancan la próxima semana en Caracas con una agenda enfocada en la atención a las víctimas del terremoto, la consolidación democrática y las garantías políticas.

La representación opositora está liderada por Dinorah Figuera, acompañada por Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara. Este grupo cuenta con el apoyo técnico de Macario González, Desiree Barboza, Julio César Moreno y Elimar Díaz.

Por su parte, la delegación gubernamental está encabezada por Jorge Rodríguez. La comisión la integran la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza.

Sigue leyendo:

– Trump vuelve a publicar un mapa de Venezuela como “estado 51” en medio de conversaciones sobre la transición democrática

– Washington reduce restricciones bancarias para respaldar la recuperación y asistencia en Venezuela

– ¿En qué terminó la primera reunión sobre la transición impulsada por Trump en Venezuela?