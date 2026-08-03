Balonazo a la árbitra Katia Itzel en pleno partido desató polémica en México

Una nueva polémica nació el pasado sábado en la Liga MX durante el encuentro entre Querétaro y Tigres UANL. La árbitra central Katia Itzel recibió un balonazo en la cara en pleno partido.

En pleno encuentro, en la mitad de la cancha y luego de que pitara una falta a favor de Tigres, inmediatamente el brasileño de los ‘Gallos‘, Paulo Victor de Almeida Barbosa, despejó el balón en señal de rechazo sin percatarse o importarle que la silbante estaba de frente al ángulo de tiro.

Inevitablemente, Barbosa le estrelló el balón en la cara a la colegiada. La jugada no solo generó una ola de reacciones e interacción en redes sociales, sino que abrió el debate sobre la presunta intencionalidad del jugador de Querétaro, a quien le llovieron críticas.

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Independientemente del mal trabajo de Katia Itzel en el @Club_Queretaro

vs @TigresOficial es una vergüenza lo del jugador de Gallos Paulo Victor de Almeida Barbosa (muy malito por cierto), el cual después de haberse sancionado una falta en su contra, con? pic.twitter.com/XNrjOqbnVK — Francisco Chacón (@pacochaconmx) August 2, 2026

El futbolista no recibió ningún tipo de sanción disciplinaria. Itzel también se marchó cuestionado debido a las polémicas en su arbitraje del encuentro que los Gallos se terminaron llevando 3-2 con un penal de último minuto.

Por ejemplo, varias acciones de falta o posibles penales que no se marcaron ni revisaron en el VAR. Las acciones de penal que sí sancionó han sido objetadas por los fans al considerar que no eran acciones de claridad.

Incluso Paco Chacón de Azteca Deportes la criticó públicamente en redes sociales por su desempeño en el partido Querétaro vs. Tigres.

Itzel está haciendo historia en el arbitraje a su corta edad. García fue la primera mujer mexicana en dirigir un encuentro de la Copa de Oro masculina, y la segunda en la liga de México, que arbitró también en el Mundial femenino 2023, y los Juegos de París 2024.

En el Mundial 2026 dirigió el encuentro del grupo F entre Túnez y Países Bajos, en Kansas City, y se convirtió en la tercera mujer en arbitrar un encuentro de la máxima competición de selecciones nacionales.



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