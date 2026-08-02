Bernie Moreno exige la salida de su exyerno Max Miller del Congreso tras denuncias de su hija

El senador republicano por Ohio Bernie Moreno pidió públicamente este domingo que su exyerno, el congresista Max Miller, deje de ejercer como legislador debido a las acusaciones de abuso formuladas por su hija, Emily Moreno, contra el representante.

Moreno hizo pública su postura después de que el congresista difundiera un video en el que rechazó las acusaciones de abuso y anunció que continuará buscando la reelección.

“No debería formar parte de la Cámara de Representantes”, escribió el senador en X, al tiempo que acusó a su exyerno de representar un peligro para su hija y expresó preocupación por su nieta de 2 años.

Moreno afirmó que Miller necesita “ayuda psicológica urgente” y dijo que la situación llegó a un punto en el que ya no considera posible mantener el conflicto en privado.

“Ha sido horrible presenciar cómo todo esto se desarrolla a la vista de todos, sabiendo que una niña inocente de 2 años está atrapada en medio de todo esto”, señaló.

Miller responde que seguirá

La respuesta de Miller llegó poco después. El congresista acusó a Moreno de utilizar públicamente el conflicto familiar para desviar la atención de sus propios problemas mediáticos.

“Sabes que esto no es cierto y la única razón por la que hablas ahora es para esconderte de tu propio circo mediático”, respondió Miller en X.

El enfrentamiento se produce después de que Miller asegurara que no piensa abandonar su candidatura para conservar el escaño del 7.º distrito de Ohio.

“No me retiro de esta carrera y ganaré en noviembre”, declaró el congresista en una transmisión en vivo en la que negó las acusaciones formuladas por Emily Moreno.

La denuncia

La exesposa de Miller sostiene en documentos judiciales que él la amenazó con una pistola y la agredió físicamente en presencia de su hija. También denunció un episodio ocurrido en junio de 2024 en el que, según su versión, Miller le arrojó agua caliente y posteriormente utilizó la manguera del fregadero para rociarla.

El conflicto entre ambos comenzó durante su matrimonio, que se extendió de 2022 a 2025, y continuó después de su divorcio con una disputa judicial por la custodia de su hija.

El portavoz de Emily Moreno, Stefan Mychajliw, rechazó las declaraciones de Miller y afirmó que existen pruebas documentales que, según su versión, respaldan las acusaciones de comportamiento violento.

Mychajliw también criticó que Miller haya hablado públicamente del caso en una transmisión que podría ser vista posteriormente por su hija.

Consecuencias políticas

La intervención de Bernie Moreno introduce además un elemento político en una disputa que ya amenazaba con afectar las aspiraciones de Miller. El senador había optado anteriormente por no comentar extensamente las acusaciones de su hija, pero ahora sostiene que el comportamiento de su exyerno le impide continuar guardando silencio.

El escaño de Miller, que corresponde a un distrito donde Donald Trump ganó por 11 puntos en 2024, había sido considerado durante mucho tiempo una posición favorable para los republicanos.

La controversia, sin embargo, ha abierto una oportunidad para el demócrata Brian Poindexter, rival de Miller en las elecciones de medio mandato. Una derrota republicana en ese distrito podría tener consecuencias para el ajustado equilibrio de fuerzas en la Cámara de Representantes.

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