Broadway en verano: conoce los espectáculos que terminan sus temporadas en agosto

Durante este mes, Broadway tendrá movimientos y por eso es la última oportunidad para ver algunos de los espectáculos en cartelera. Entre el 8 y el 30 de agosto, varias obras de teatro tendrán su última función.

Así que si buscas planes culturales en Nueva York durante este fin de semana, aquí compartimos las cinco obras de teatro que están a punto de salir de la cartelera.

“Cats: The Jellicle Ball” en el Broadhurst Theatre

“Cats: The Jellicle Ball”, versión del histórico musical “Cats” llegará a su final de temporada en Broadway este 8 de agosto. Este proyecto apostó por transformar la estética original del musical y centrarse en el mundo de la cultura ballroom neoyorquina.

El show fue reconocido en los Premios Tony de este año al ganar en tres categorías, incluyendo Mejor Dirección y Mejor Coreografía.

El precio actual de las entradas está entre los $345 y los $544.

“Death of a Salesman” en el Winter Garden Theatre

La obra más premiada de la edición de los Premios Tony de este año llega a su fin el 9 de agosto. Además del texto del dramaturgo Arthur Miller, “Death of a Salesman” también cuenta con un elenco de primer nivel: Nathan Lane, Laurie Metcalf y Christopher Abbott.

El precio de las entradas disponibles va desde los $522 dólares.

“Every Brilliant Thing” en el Hudson Theatre

El 9 de agosto también será la última función de “Every Brilliant Thing”, obra de teatro que marcó el debut de Tracee Ellis Ross en Broadway. Este famoso unipersonal, escrito por Duncan Macmillan y Jonny Donahoe, explora todas las cosas maravillosas del mundo por las que vale la pena vivir.

Los precios de las entradas van desde los $59 hasta los $324 dólares.

“Ragtime” en el Lincoln Center Theater

El 16 de agosto, se realizará la última función de “Ragtime”, una obra de teatro que retrata los triunfos y las decepciones de tres familias a principios del siglo XX. Los actores están acompañados en el escenario de una orquesta de 28 músicos.

Los precios de las entradas van desde los $186 hasta los $749 dólares.

“Moulin Rouge! The Musical” en el Al Hirschfeld Theatre

Tras siete años en cartelera, este 30 de agosto será la última función de “Moulin Rouge! The Musical”, incluso durante las últimas dos semanas habrá la oportunidad de ver la obra con Aaron Tveit, quien fue parte del elenco original y que regresa para ser parte de este final.

Los precios de las entradas van desde los $69 hasta los $349 dólares, los precios varían según el día de la semana.

Sigue leyendo:

• Lupita Nyong’o participará en una función de “Buena Vista Social Club”

• José Iglesias será el primer pelotero latino de MLB en actuar en Broadway

• Leyenda del teatro musical advierte sobre el rumbo que está tomando Broadway