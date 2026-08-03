Costco vs. Sam’s Club: ¿en qué tienda ahorras más dinero?

Elegir entre Costco y Sam’s Club puede marcar una diferencia en el presupuesto anual, especialmente para quienes buscan ahorrar en alimentos, gasolina, medicamentos y productos para el hogar.

Aunque ambas cadenas ofrecen compras al mayoreo y beneficios exclusivos para socios, existen diferencias en costos de membresía, promociones y servicios que pueden hacer que una resulte más conveniente que la otra, dependiendo de los hábitos de compra.

Costo de las membresías

Uno de los primeros aspectos a comparar es el precio de ingreso.

Sam’s Club cobra $60 al año por la membresía Club y $120 por la Plus, mientras que Costco ofrece la membresía Gold Star por $65 y la Executive por $130.

Aunque la diferencia es pequeña, quienes buscan reducir gastos pueden encontrar una ligera ventaja en Sam’s Club.

Sam’s Club ofrece descuento para mayores de 50 años

Una de las ventajas exclusivas de Sam’s Club en 2026 es una promoción dirigida a personas de 50 años o más.

Los nuevos socios elegibles pueden obtener un descuento de $20 durante el primer año de membresía, lo que reduce el costo inicial para quienes desean probar el servicio.

Costco no tiene membresía para adultos mayores

El portal FinanceBuzz señala que, pese a los rumores que circulan en internet, Costco no ofrece una membresía con descuento para personas mayores.

Todos los clientes pagan las mismas tarifas, independientemente de su edad.

Además, recomienda desconfiar de sitios que prometen membresías gratuitas o vitalicias para adultos mayores, ya que no forman parte de programas oficiales de la empresa.

Farmacia y servicios de salud

Ambas cadenas cuentan con farmacias que ofrecen medicamentos con receta, vacunas y diversos productos de salud.

En muchos estados de EE.UU., las leyes permiten comprar medicamentos recetados sin necesidad de tener una membresía, aunque los socios pueden acceder a descuentos adicionales en algunos tratamientos y servicios médicos.

Marcas propias y calidad de los productos

Costco destaca por su marca Kirkland Signature, ampliamente reconocida por la calidad de productos como vitaminas, café, alimentos congelados y artículos para el hogar.

Para quienes priorizan la calidad constante de las marcas propias, esta puede ser una ventaja importante.

Por su parte, Sam’s Club ha fortalecido la calidad de su línea Member’s Mark y suele ser competitivo en artículos de limpieza, bebidas, papel y botanas, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes buscan reducir el gasto semanal.

Tecnología y facilidad para comprar

En este apartado, Sam’s Club tiene una ventaja gracias a su sistema Scan & Go, que permite escanear y pagar los productos desde el teléfono celular sin pasar por las cajas.

FinanceBuzz señala que esta función puede resultar especialmente útil para personas con problemas de movilidad o que desean reducir los tiempos de espera.

Alimentos frescos y compras para hogares pequeños

Costco sobresale por la calidad de su carne, panadería, mariscos, frutas y alimentos preparados.

Aunque los paquetes suelen ser grandes, muchos compradores optan por congelar porciones para aprovechar mejor las compras.

En cambio, Sam’s Club ofrece una mayor variedad de presentaciones de tamaño moderado en algunas categorías, una ventaja para hogares de una o dos personas que buscan evitar desperdicios sin renunciar a los precios de mayoreo.

Gasolina y beneficios adicionales

Las dos cadenas venden gasolina a precios generalmente inferiores a los de otras estaciones de servicio.

Sin embargo, FinanceBuzz señala que el verdadero ahorro depende de qué sucursal se encuentre más cerca del domicilio del cliente, ya que la comodidad puede traducirse en un menor gasto a lo largo del año.

En cuanto a beneficios adicionales, las membresías de nivel superior ofrecen ventajas distintas.

Costco Executive otorga una recompensa anual por compras elegibles, mientras que Sam’s Club Plus incluye envío gratuito en numerosos pedidos por internet y descuentos adicionales en farmacia.

¿Cuál ofrece mayor ahorro?

FinanceBuzz concluye que no existe un ganador absoluto.

Costco es una mejor opción para quienes valoran alimentos frescos y productos de marca propia de alta calidad.

En cambio, Sam’s Club ofrece una propuesta más atractiva para quienes buscan pagar menos por la membresía, aprovechar el descuento para mayores de 50 años, utilizar tecnología que agiliza las compras y obtener precios competitivos en productos básicos.

Antes de decidir, recomienda comparar la ubicación de las tiendas, los precios de la gasolina y los servicios de farmacia cercanos, ya que esos factores pueden representar un ahorro mayor que la diferencia en el costo de la membresía.

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