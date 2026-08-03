8 razones por las que empleados de Costco pueden ser despedidos

Conseguir un empleo en Costco suele considerarse una buena oportunidad debido a sus salarios competitivos y prestaciones. Sin embargo, conservar ese puesto también implica cumplir estrictas reglas internas.

De acuerdo con testimonios de trabajadores recopilados por Tasting Table en foros de Reddit, existen varias conductas que pueden terminar en un despido, algunas evidentes y otras que podrían sorprender a quienes no conocen las políticas de la empresa.

1. Robar mercancía de la tienda

La razón más obvia para perder el empleo es apropiarse de productos sin pagarlos.

Según empleados citados por Tasting Table, Costco mantiene una política estricta contra cualquier tipo de robo, incluso cuando se trata de artículos de bajo valor.

Un exempleado relató que fue despedido por llenar su botella personal con refresco de la fuente de sodas de la tienda, ya que la empresa consideró esa acción como robo.

Aunque posteriormente recuperó su empleo, el caso demuestra el rigor con el que se aplican estas normas.

2. Llegar tarde de forma constante

Los retrasos repetidos también pueden poner en riesgo el empleo.

Trabajadores explicaron que un empleado puede recibir varias amonestaciones antes de ser suspendido, y tras una segunda suspensión podría enfrentar el despido.

Durante el periodo de prueba de 90 días las reglas son todavía más estrictas.

Algunos trabajadores afirmaron que acumular apenas dos retardos puede ser suficiente para perder el puesto.

3. Agredir a compañeros o clientes

Las agresiones físicas contra otro empleado o un cliente son motivo inmediato de despido.

Además de las consecuencias laborales, este comportamiento puede derivar en cargos penales.

Empleados señalaron que Costco considera este tipo de conductas como una violación grave de sus políticas de seguridad y convivencia.

4. No presentarse al trabajo sin avisar

Faltar al trabajo sin informar previamente al supervisor también puede generar problemas disciplinarios.

De acuerdo con trabajadores consultados por Tasting Table, un caso aislado puede resolverse si el empleado explica lo ocurrido, pero ausentarse repetidamente sin avisar y no responder a las notificaciones de abandono del empleo puede terminar en el despido.

5. Consumir alcohol durante la jornada

Presentarse a trabajar bajo los efectos del alcohol o beber durante el turno representa otra causa de despido.

Un extrabajador contó que fue sometido a una prueba de alcoholímetro después de que alguien detectó olor a alcohol y posteriormente perdió su empleo.

No obstante, otros empleados aseguraron que Costco, en algunos casos, ofrece la posibilidad de ingresar a rehabilitación antes de tomar una decisión definitiva.

6. Tomar alimentos del área de descanso sin pagarlos

Aunque algunas salas de descanso cuentan con botanas disponibles para los empleados, estas no son gratuitas.

Según un trabajador, seis empleados fueron despedidos en una sola semana después de que la empresa detectó faltantes en el inventario de alimentos mediante cámaras de seguridad instaladas en el área de descanso.

7. Aceptar propinas de los clientes

Recibir propinas también puede violar las políticas internas de Costco.

Un empleado del departamento de llantas explicó que les advirtieron que aceptar dinero de un cliente podría ocasionar un despido automático.

Algunos trabajadores reconocieron que ciertos compañeros aceptaban discretamente billetes de $5 o $20, aunque hacerlo implicaba un riesgo importante.

8. Registrar incorrectamente la entrada o salida

El control de horarios es otra de las áreas que Costco supervisa cuidadosamente.

Trabajadores señalaron que existe un margen aproximado de tres minutos para registrar la entrada.

Salir antes de tiempo o registrar incorrectamente el inicio o fin del turno puede considerarse ‘robo de tiempo’, especialmente si ocurre de manera reiterada.

Aunque errores aislados no suelen derivar en sanciones severas, hacerlo de forma constante puede provocar medidas disciplinarias e incluso el despido.

En conjunto, los testimonios recopilados por Tasting Table muestran que Costco mantiene políticas estrictas sobre puntualidad, honestidad y conducta laboral.

Si bien algunas infracciones permiten advertencias o suspensiones, otras pueden ocasionar la terminación inmediata de la relación laboral, especialmente cuando involucran robo, violencia o incumplimientos graves de las reglas internas.



Sigue leyendo:

–Si compras en Costco, presta atención: así será el nuevo ingreso a las tiendas

–Costco abre una nueva tienda en Nueva York y ofrece una tarjeta de hasta $40

–Costco acuerda pagar $14 millones a clientes por correos con promociones engañosas