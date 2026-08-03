Excapitana venezolana de fútbol permanece detenida por ICE; su familia denuncia que le niegan las visitas

La familia de una joven venezolana detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas denunció que las autoridades les impidieron visitarla en el centro de detención donde permanece bajo custodia desde hace dos semanas.

Un reporte de Noticias Telemundo señala que los familiares de Claudia Carolina Rodríguez, de 28 años, acudieron al Centro de Transición Broward con la esperanza de verla por primera vez desde su arresto, pero aseguran que el acceso les fue negado sin recibir una explicación.

“Fue devastador y frustrante porque no entendemos por qué no podemos verla”, declaró su tía, Claudia Caglianone, al medio.

De acuerdo con el relato de sus familiares, Rodríguez fue detenida el 17 de julio cuando se disponía a abordar un vuelo desde Fort Lauderdale hacia Carolina del Norte para asistir a la final de la Copa Mundial junto a unos amigos.

Su primo, Gabriel Domínguez, afirmó que la joven ya había superado los controles de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte, pero fue interceptada por agentes antes de ingresar al avión.

Inicialmente, la venezolana fue trasladada a un centro de procesamiento en Miramar, donde debía permanecer entre 12 y 72 horas. Sin embargo, permaneció allí ocho días antes de ser transferida.

La congresista demócrata por Florida Debbie Wasserman Schultz, quien participó en una manifestación junto a la familia frente al centro de detención de Pompano Beach, denunció las condiciones en las que habría permanecido Rodríguez durante ese período.

Afirmó que la venezolana estuvo recluida en un espacio reducido, perdió alrededor de 15 libras, no tuvo acceso a la luz solar y no pudo cambiarse de ropa ni bañarse.

Los familiares explicaron que Rodríguez llegó a Estados Unidos en 2017 con una visa de turista y posteriormente solicitó asilo. También señalaron que había sido beneficiaria del Estatus de Protección Temporal para venezolanos, aunque indicaron que los cambios en la política migratoria complicaron su situación.

Antes de su detención, Rodríguez obtuvo una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de St. Thomas y fue capitana del equipo femenino de fútbol de esa institución.

Sigue leyendo:

• Demandan plan de Trump que permitiría entregar a Migración datos de familias vulnerables

• Alerta de viaje en avión para inmigrantes ante acciones de ICE en aeropuertos

• Liberan a niñera ecuatoriana detenida por ICE en Denver mientras abordaba un avión