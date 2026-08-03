Extienden temporada de “The Rocky Horror Show” en Broadway

Se ha anunciado que la temporada de “The Rocky Horror Show” se extenderá hasta el año que viene. Este anuncio se hizo al mismo tiempo que la productora informó sobre las nuevas incorporaciones al elenco.

Hay que recordar que “The Rocky Horror Show” se estrenó el 23 de abril en el Studio 54 de Broadway y ahora se ha dicho que se mantendrá en cartelera hasta el 28 de febrero de 2027. En su estreno, el elenco estaba integrado por Luke Evans como Frank-N-Furter, Andrew Durand como Brad y Stephanie Hsu como Janet.

Esos actores tendrán su última función este 23 de agosto y a partir de allí entrarán nuevas personalidades, entre ellas Kevin McHale, estrella de “Glee”, y Lorna Courtney, nominada al premio Tony por “& Juliet”. En este nuevo proyecto, McHale interpretará a Brad y Courtney pasará a darle vida a Janet.

La dirección del espectáculo seguirá estando a cargo de Sam Pinkleton, quien ganó en 2025 el Premio Tony en la categoría Mejor Dirección de una Obra de Teatro. Fue reconocido por su trabajo en “Oh, Mary!”.

“The Rocky Horror Show” narra la historia de una pareja de jóvenes que, tras quedarse varados por una tormenta, Brad Majors y Janet Weiss, terminan refugiándose en el castillo del excéntrico Dr. Frank-N-Furter, un científico travesti de otro planeta. Durante su estancia en el castillo, el doctor presenta a su última creación: un hombre musculoso llamado Rocky.

“The Rocky Horror Show” no ha sido exitosa en Broadway en todas sus temporadas. Crédito: Charles Sykes | AP

¿Cuál es la historia de “The Rocky Horror Show” con Broadway?

La extensión de temporada de “The Rocky Horror Show” en Broadway se puede traducir en que es un éxito de cartelera. Y podría parecer un éxito asegurado montar un clásico del teatro musical como este, aunque su historia en Broadway también ha estado marcada por el fracaso.

La primera vez que “The Rocky Horror Show” se presentó en Broadway fue en 1975. Se estrenó en el Belasco Theatre el 10 de marzo y estuvo en cartelera hasta el 6 de abril. Es decir, fue una temporada muy corta que solo les permitió tener 36 funciones.

Tras esa experiencia, la obra no volvió a estar en la cartelera de Broadway hasta el 2000 y por tercera vez con este montaje dirigido por Pinkleton.

Durante sus shows en los años 70, el show recibió varias críticas negativas por parte de la prensa especializada del momento. Este fracaso se dio pese a que la misma obra había sido exitosa en Londres.

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