Haaland, Vozinha y Lamine Yamal, líderes del crecimiento en Instagram durante el Mundial 2026

Erling Haaland, Vozinha y Lamine Yamal encabezaron la revalorización comercial en la red social Instagram a lo largo de la Copa del Mundo 2026, según un informe elaborado por Francesc Pujol, docente de la Universidad de Navarra, España.

Tras realizar un seguimiento sobre el comportamiento digital de más de 1,200 futbolistas participantes y medir la correlación entre su desempeño deportivo en el torneo y el retorno de marca, el investigador determinó que el delantero noruego Erling Haaland registró un crecimiento de 34,5 millones de usuarios (+85%), pasando de 40,8 a 75,3 millones tras guiar a su selección a una histórica participación hasta cuartos de final.

La gran revelación la protagonizó el veterano guardameta de Cabo Verde, Vozinha (40 años), quien pasó de registrar 46,000 seguidores al inicio del certamen a sumar cerca de 30 millones de nuevos seguidores impulsado por sus actuaciones ante España y Argentina. El podio lo completó el español Lamine Yamal con más de 14 millones de nuevos usuarios.

A nivel colectivo, España lideró la revalorización conjunta con un promedio de 1,5 millones de nuevos seguidores por jugador y una cifra total de 36 millones. La selección de Luis de la Fuente situó a cuatro futbolistas en el top 20: Lamine Yamal, Marc Cucurella, Ferran Torres y el joven central Pau Cubarsí.

Argentina ocupó la segunda posición en promedio de crecimiento, viéndose condicionada en el cómputo global debido a que dos de sus campeones del mundo, Rodri y Unai Simón, carecen de perfil oficial en dicha plataforma.

“Entre los 100 futbolistas con mayor incremento de seguidores, 40 son delanteros y concentran 131 millones de nuevos seguidores, frente a los apenas 38 millones que suman conjuntamente los 26 porteros y defensas presentes en ese grupo”, destaca el profesor Pujol en declaraciones a EFE.

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