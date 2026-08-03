KFC vs. Popeyes: ¿cuál ofrece más comida por $20?

Con un presupuesto de $20, los amantes del pollo frito pueden encontrar opciones abundantes tanto en KFC como en Popeyes. Sin embargo, un análisis de Tasting Table concluye que una de las dos cadenas ofrece una mayor cantidad de comida por el mismo dinero.

KFC ofrece más comida por el mismo presupuesto

Si el objetivo es obtener la mayor cantidad posible de pollo acompañado de guarniciones, KFC lleva la ventaja.

Por alrededor de $20, la cadena ofrece su paquete ‘Build a Bucket’, que incluye ocho piezas de pollo, cuatro acompañamientos y cuatro biscuits.

En comparación, Popeyes tiene precios más elevados en varios de sus combos tradicionales.

Un combo de dos o tres piezas cuesta $16.99 e incluye pollo (carne blanca u oscura), dos guarniciones, una bebida y un biscuit.

No obstante, Popeyes también cuenta con la promoción ‘Build a Bundle’, mediante la cual los clientes pueden obtener nueve piezas de pollo y dos acompañamientos por aproximadamente $20.

Además, este paquete permite combinar distintos productos, como un sándwich de pollo, tiras de pollo (tenders) o alitas, ofreciendo mayor flexibilidad en el pedido.

La competencia cambia con los tenders y las alitas

Cuando se comparan las opciones de tiras de pollo, nuggets y alitas, las diferencias entre ambas cadenas se reducen.

En KFC, el paquete ‘Build-a-Bucket’ con tenders cuesta alrededor de $20.99 e incluye ocho tiras de pollo, cuatro guarniciones y cuatro salsas para acompañar.

También ofrece un combo de cinco tenders por $16.99, con una bebida, un acompañamiento y un biscuit.

Popeyes vende un combo grande de tres tenders por $17.99, que incluye dos guarniciones, bebida y biscuit.

En el caso de las alitas, ofrece un paquete de seis piezas –con hueso o deshuesadas– por $14.49, acompañado de dos guarniciones y una bebida.

Otra diferencia importante es que Popeyes no vende nuggets de forma regular, mientras que KFC sí mantiene ese producto dentro de su menú.

¿Qué pasa si solo quieres comprar piezas individuales?

Para quienes prefieren comprar pollo por pieza, KFC ofrece más opciones.

Las alitas individuales cuestan $3.49, convirtiéndose en uno de los productos más económicos de la cadena.

Los muslos y piernas tienen un precio de $4.19 por pieza, mientras que la pechuga cuesta $4.69.

En Popeyes no es posible adquirir piezas individuales de pollo de la misma forma.

En cambio, la cadena ofrece el menú ‘Faves’, donde por $5 se pueden comprar tres piezas de pollo.

El sándwich cambia el resultado

Aunque KFC obtiene una mejor calificación en cuanto a cantidad de comida por $20, el panorama cambia para quienes buscan un sándwich de pollo.

En Popeyes, el famoso sándwich de pollo cuesta $5.49. Si se agrega una bebida y una guarnición, el precio asciende a $10.99, mientras que una guarnición adicional incrementa el costo en unos $3 más.

Por su parte, el sándwich de KFC tiene un precio de $6.69. La cadena también ofrece los Snackers por $2.99, y por aproximadamente $3.30 adicionales se puede incluir una bebida y una guarnición.

De acuerdo con el análisis de Tasting Table, KFC permite estirar mejor un presupuesto de $20 gracias a sus paquetes familiares y combos con más acompañamientos.

Sin embargo, si la prioridad es disfrutar un sándwich de pollo, Popeyes continúa siendo una de las opciones más atractivas dentro del segmento de comida rápida.

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