McDonald’s, Taco Bell y KFC cambian sus bebidas en 2026 y ajustan precios

A partir del 6 de mayo, pedir una bebida en McDonald’s puede costarte hasta $4.50, casi un dólar más que un refresco regular. La cadena de comida rápida anunció el lanzamiento de seis nuevas opciones de especialidad en Estados Unidos, como parte de una renovación fuerte en sus menús.

Pero no es la única cadena que hará modificaciones. Taco Bell y KFC también están renovando su carta de bebidas con un objetivo claro: lo que antes era un complemento barato ahora puede elevar el total de tu compra de una manera inesperada.

¿Por qué las cadenas dejaron de vender solo refrescos?

El negocio de las bebidas simples dejó de crecer. Según datos de la firma de análisis Technomic de abril de 2026, las ventas en cadenas especializadas en bebidas y meriendas aumentaron 8.1% en 2025, mientras que la venta de hamburguesas apenas creció un 0.2%. Esto indica que los márgenes de ganancia en bebidas de especialidad son considerablemente más altos que los de la comida.

Esa es una de las razones por las que McDonald’s cerró su línea de locales CosMc’s, enfocada en la venta de bebidas-only, aunque conservó las recetas para incluirlas en sus más de 40,000 restaurantes en todo el mundo y casi 14,000 en EE.UU.

Lo que McDonald’s lanza el 6 de mayo

Los seis nuevos productos incluyen tres bebidas ‘refreshers’ (bebidas frías afrutadas con bases de limonada o té) y tres sodas artesanales. Entre las opciones anunciadas están: Mango Pineapple Refresher con boba de fresa, Blackberry Passion Fruit Refresher con fruta liofilizada y un Dirty Dr Pepper con vainilla y espuma fría.

Alyssa Buetikofer, directora de mercadotecnia de McDonald’s en Estados Unidos, indicó que estas bebidas “vienen en colores vibrantes y son muy fotografiables”. La estrategia apunta directamente a la Generación Z, que gasta más en bebidas durante la tarde que en comidas completas.

Además, en el transcurso del año, la cadena también lanzará bebidas energéticas, entre ellas una versión con Red Bull, para competir con Starbucks Refreshers y los productos de Dutch Bros y Dunkin’. Los precios serán más bajos que los de esas marcas, según informó el Wall Street Journal.

Taco Bell ya tiene cafetería propia

Taco Bell no se quedó atrás. La cadena, que forma parte del conglomerado Yum Brands junto a KFC, lanzó su concepto Live Más Café dentro de sus locales, donde empleados denominados ‘Bellristas’ preparan cafés helados, chillers y refrescos, con costos que van de $3.59 a $5.19, según el menú oficial de la cadena al 28 de abril de 2026.

Chris Turner, director ejecutivo de Yum Brands, declaró durante una conferencia con inversionistas en noviembre de 2025 que este nuevo concepto “podría convertirse en un componente clave de la estrategia de crecimiento a largo plazo” de Taco Bell, si las ventas siguen el ritmo esperado.

KFC y su apuesta con ‘Kwench’

KFC va por el mismo camino. La cadena planea expandir su plataforma de bebidas artesanales llamada Kwench a unos 3,000 restaurantes en 2026, con foco inicial en Reino Unido e Irlanda, aunque evalúa activamente su implementación en Estados Unidos.

Val Kubizniak, directora de mercadotecnia de KFC, sostuvo que el ritmo de desarrollo en bebidas es “atractivo y ventajoso” para las marcas. La apuesta de la cadena incluye limonadas, refreshers, malteadas y cafés helados.

Lo que estos cambios significan para la familia hispana que compra en cadenas

En general, estas bebidas cuestan entre $1 y $2 más que una soda estándar del mismo restaurante. Una familia que visita McDonald’s dos veces por semana y cambia dos refrescos por bebidas artesanales podría gastar entre $8 y $16 adicionales al mes, sin cambiar un solo platillo de su orden habitual.

Las cadenas están rediseñando sus espacios, menús digitales y promociones para empujar sus ventas. David Henkes, analista principal de Technomic, las describió como “un lujo accesible” en un momento en que los consumidores están reduciendo sus salidas a comer para ahorrar unos dólares.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las nuevas bebidas en McDonald’s, Taco Bell y KFC

¿Cuándo llegan las nuevas bebidas de McDonald’s a sus restaurantes en EE.UU.?

McDonald’s confirmó que lanzará seis bebidas artesanales, tres refreshers y tres sodas, a partir del 6 de mayo de 2026 en sus locales de Estados Unidos.

¿Cuánto cuestan las nuevas bebidas en comparación con un refresco regular?

Una soda estándar en McDonald’s cuesta alrededor de $1.69. Las nuevas bebidas se ubican entre $3.29 y $4.50, es decir, entre $1.60 y $2.80 más. En Taco Bell, los refreshers y cafés oscilan entre $3.59 y $5.19.

¿Qué es un refresher y por qué aparece en todas las cadenas?

Un refresher es una bebida fría afrutada, generalmente con base de limonada, té verde o agua mineral. No tiene una definición única, lo que permite a las cadenas mucha creatividad.

¿McDonald’s intenta competir directamente con Starbucks?

Sí. La estrategia es clara: ofrecer bebidas similares a Starbucks Refreshers y Dutch Bros a precios más bajos, capturando al cliente que busca una bebida especial sin pagar un alto precio.

¿KFC también venderá estas bebidas en EE.UU.?

KFC evalúa activamente el lanzamiento de su plataforma Kwench en Estados Unidos, aunque el despliegue inicial de las 3,000 tiendas en 2026 se concentra en mercados internacionales.

Conclusión

El cambio en el menú de bebidas de estas cadenas no es una moda: es una reorientación del negocio. Cuando los márgenes de ganancias por la comida se comprimen y los clientes recortan gastos, el vaso con fruta y espuma se convierte en la apuesta más rentable del menú.

El consumidor hispano encuentra en estas cadenas una opción económica, pero el riesgo real es que dentro de un año sea tan difícil encontrar el refresco de $1.69 como ya lo es encontrar el menú del dólar.

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