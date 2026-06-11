¿Qué hace KFC con el pollo que le sobra al final del día?

Cada día, miles de restaurantes de comida rápida preparan más alimentos de los que finalmente venden. En el caso de KFC, parte del pollo que no se comercializa al cierre de la jornada puede tener un segundo destino: ayudar a personas necesitadas a través de programas de donación de alimentos.

La cadena de pollo frito, fundada por Harland ‘Coronel’ Sanders, mantiene desde hace décadas iniciativas enfocadas en combatir el desperdicio de comida y apoyar a comunidades vulnerables.

Una de ellas ha permitido distribuir millones de comidas a organizaciones benéficas en Estados Unidos.

El programa que rescata alimentos no vendidos

Algunas franquicias de KFC participan en una iniciativa conocida como Harvest Program, un programa mediante el cual los alimentos que no fueron vendidos ni consumidos durante el día son donados a organizaciones comunitarias.

Al finalizar la jornada, los empleados de los restaurantes participantes empacan los alimentos aptos para el consumo en recipientes autorizados y los almacenan en congeladores.

Posteriormente, grupos asociados, como iglesias y organizaciones locales, recogen los productos para distribuirlos entre familias y personas con inseguridad alimentaria.

El programa comenzó en 1999 y, según estimaciones de KFC, ha permitido donar más de 92 millones de comidas a través de más de 4,300 organizaciones sin fines de lucro durante más de 25 años de operación, según informó el portal Foodie.

Un esfuerzo para reducir el desperdicio de alimentos

Además de ayudar a personas necesitadas, la iniciativa busca reducir el desperdicio de comida, un problema que continúa siendo significativo en Estados Unidos.

De acuerdo con Food Rescue US, hasta el 40% del suministro de alimentos del país termina desperdiciándose cada año.

La organización calcula que alrededor de 91 millones de libras de alimentos aptos para el consumo son desechadas anualmente.

Especialistas señalan que el problema no solo tiene implicaciones sociales, sino también ambientales, ya que cuando la comida termina en la basura también se desperdician recursos como agua, energía, transporte y mano de obra utilizados para producirla.

Otras formas en que se aprovecha el pollo sobrante

Más allá de las políticas oficiales, algunos exempleados y trabajadores de KFC han compartido en foros de internet detalles sobre cómo ciertas sucursales manejan los excedentes de comida.

Según comentarios publicados en Reddit por personas que aseguran haber trabajado para la cadena, muchos restaurantes intentan cocinar únicamente las cantidades necesarias para minimizar sobrantes.

Algunos usuarios afirmaron que ciertas piezas de pollo de carne blanca pueden reutilizarse para preparar los pays de pollo que se venden al día siguiente.

Otros señalaron que algunos gerentes permiten a los empleados llevarse alimentos sobrantes al final de su turno.

También existen testimonios que indican que, en determinadas sucursales, algunos de los últimos clientes de la noche reciben piezas adicionales de pollo sin costo extra con el objetivo de evitar que la comida termine desechada.

Una tradición ligada al legado del Coronel Sanders

La filosofía de apoyo comunitario de KFC tiene raíces en la historia de su fundador.

La compañía recuerda frecuentemente que Harland Sanders ayudó a personas necesitadas durante su vida, un legado que inspiró la creación de la Fundación KFC en 1998, enfocada en brindar apoyo a empleados del sector restaurantero que atraviesan dificultades económicas.

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