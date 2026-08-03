Macron habría intervenido para frenar el plan de privatización de la FIFA

El presidente de la República Francesa Emmanuel Macron habría desempeñado un rol determinante en el fracaso del plan liderado por Gianni Infantino para dar entrada a capital privado en las actividades de la FIFA.

Según reveló este lunes el diario L’Équipe, el jefe de Estado francés realizó gestiones al más alto nivel para frenar una iniciativa que, a su juicio, vulneraba los principios de solidaridad sobre los que se estructura el fútbol mundial.

Fuentes confirmaron al rotativo galo que la postura de Macron frente al proyecto de la FIFA guardó directa relación con la firme oposición que ya manifestó en 2021 contra la creación de la Superliga europea:

“Quiere preservar la unidad del fútbol mundial y evitar toda fractura duradera entre continentes y confederaciones, es su papel diplomático”, argumentaron desde el entorno del mandatario francés.

El presidente francés brindó un respaldo definitivo al máximo dirigente de la UEFA, Aleksander Čeferin, quien encabezó el bloque de resistencia frente al intento de Infantino de enajenar un 20 % de los activos comerciales del organismo internacional, operación con la que pretendía captar aproximadamente 3.600 millones de euros.

Macron sostuvo diversas conversaciones telefónicas —entre ellas una directiva con el propio Čeferin antes del pronunciamiento oficial de la UEFA—, además de entablar diálogo con el presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, y con el propio titular de la FIFA.

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