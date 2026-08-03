Meg Ryan vendió su mansión en los Hamptons valorada en $15.3 millones de dólares

La actriz Meg Ryan está a punto de cerrar la venta de una mansión en los Hamptons, Nueva York, pocas semanas después de haberla puesto en venta. La residencia ha estado disponible en el mercado por $15.3 millones de dólares, pero se desconoce si esa es la cifra que ha accedido a pagar la persona interesada.

Actualmente, en el listado, disponible en la página web de Compass, se marca esta propiedad como “en contrato”, aunque aún no se ha cerrado oficialmente su venta. Por ahora, no se sabe si la cifra que recibirá Ryan será los $15.3 millones de dólares o menos.

Lo que sí es cierto es que seguro se anotará una ganancia importante, pues ella compró la propiedad en 2024 por $13.5 millones de dólares.

Hay que recordar que, además de la actuación, Ryan ha dedicado parte de su vida a comprar y reformar propiedades de lujo. Por ejemplo, el año pasado estuvo buscando comprador para una mansión en Montecito, California, que le perteneció durante solo cuatro años.

También hay que recordar que, aunque fue una actriz exitosa en los 80 y 90, durante este siglo ha mantenido un perfil público más bajo.

Los papeles más importantes en su carrera fueron en comedias románticas como: “When Harry Met Sally…” (1989), “Sleepless in Seattle” (1993), “You’ve Got Mail” (1998) y “City of Angels” (1998).

La venta se da el mismo año en que se estrenó la película “Good Sex”, dirigida por Lena Dunham, y en la cual participó junto a Natalie Portman, Mark Ruffalo y Rashida Jones.

Por ahora se desconoce la identidad de la persona que se ha interesado en la residencia de los Hamptons. Lo que sí es cierto es que podrá disfrutar de una casa principal de 6,452 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, el lugar se describe: “Diseñada con esmero, con una arquitectura atemporal e interiores refinados por Kitty McCoy, la casa cuenta con amplios espacios para el entretenimiento, varias chimeneas, luminosas salas de estar y suites elegantemente decoradas, diseñadas para el confort y la relajación”.

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