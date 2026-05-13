Amy Schumer presume reforma que le hizo a su nuevo hogar en Nueva York

La comediante y presentadora Amy Schumer se está estableciendo nuevamente en Nueva York como soltera. Pocos meses después de que anunciara su separación, Shumer ha presumido en redes sociales el resultado final de la reforma que le hizo a su nuevo hogar.

Schumer anunció su separación de Chris Fischer en diciembre del año pasado, y poco después se informó que la comediante había invertido en una nueva propiedad en Nueva York, ciudad que ha habitado durante años.

Según se dijo en su momento, Schumer pagó $6.25 millones de dólares por un apartamento con excelentes vistas al Central Park. Aunque el lugar le atrajo, antes de habitarlo decidió hacerle cambios para que encajara más con sus gustos y necesidades.

En una reciente publicación de Instagram, la comediante y presentadora compartió algunas fotos de su nueva sala de estar, que está acompañada de grandes ventanales, y agradeció a las diseñadoras encargadas del proyecto por “ayudarme a crear la casa de mis sueños”.

El nuevo hogar de la comediante está ubicado en la planta 14 del 279 Central Park West, y se dice que tiene una extensión de 7,500 pies cuadrados distribuidos en varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Desde antes de comprar esta propiedad, ya Schumer había revelado que estaba buscando dejar Brooklyn, donde vivía con su ahora exesposo, porque su hijo estaba en una nueva escuela en Manhattan, y quería que el trayecto fuera mucho más corto.

Durante más de un año, ella y Fisher estuvieron intentando deshacerse de la casa que tenían en Brooklyn, pero la falta de interesados hizo que cada vez su precio se redujera. En diciembre del 2025, medios especializados informaron que finalmente habían encontrado comprador, aunque no se reveló por la cifra que lograron cerrar la venta.

Su nuevo hogar en Manhattan no ha sido el único que se ha encargado de reformar, pues la comediante y presentadora es conocida por desarrollar proyectos de mejoras de propiedades con frecuencia. Como muchas otras estrellas, parece ser una apasionada por el diseño de interiores.

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