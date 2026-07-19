Conor McGregor confirma grave lesión de rodilla en UFC 329

Conor McGregor confirmó este domingo a través de sus redes sociales que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) y del menisco durante su combate contra Max Holloway en el evento UFC 329, una lesión idéntica a la que padeció en su primer enfrentamiento contra el mismo rival.

McGregor sufrió la lesión en la secuencia inicial de la pelea al intentar conectar una patada voladora con cambio de pierna (jumping switch kick). Su entrenador principal, John Kavanagh, reveló que habían ensayado ese golpe meticulosamente durante el campamento y que el peleador había llegado al evento en perfectas condiciones físicas gracias a las estrictas precauciones tomadas.

Sin embargo, al apoyar la pierna tras el impacto, la rodilla quedó completamente comprometida; McGregor no pudo sostener su propio peso e informó inmediatamente al réferi Mike Beltran que no podía continuar, decretando el fin de las acciones. Frustrado por el desenlace, el irlandés abandonó el recinto a toda prisa directo hacia un vehículo, sin pasar por los vestidores ni recoger sus pertenencias, compartiendo poco después un mensaje sobre el oscuro momento anímico que atravesó en ese instante.

A través de una actualización en sus plataformas digitales, “The Notorious” detalló su estado actual y comparó la situación con el percance sufrido en 2013 ante el propio Holloway: “Es la misma lesión que en la primera pelea con Holloway, solo que esta vez en la pierna contraria. Bastante impactante. En aquel entonces regresé a la competición en 9 meses para pelear contra Diego Brandao. Con los avances actuales de la medicina regenerativa y los mejores métodos de entrenamiento, está totalmente dentro de mis posibilidades regresar para el próximo verano”, apuntó el peleador.

McGregor añadió que ya es capaz de caminar sin muletas y activar el cuádriceps en la máquina de extensiones sin sentir molestias, lo que considera señales sumamente positivas. Asimismo, el peleador reflexionó desde una perspectiva espiritual sobre el incidente:

“Estoy con la máxima disciplina y la he mantenido plenamente desde el combate. Me pregunto si me salvé de algo peor aquí; creo que sí. Habría asistido a la fiesta posterior como ‘el hombre’ y quién sabe qué habría pasado entonces. Creo que fui salvado”.

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