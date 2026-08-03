Terror en El Bronx por el robo de más de $300 mil a una mujer atada en su propia casa

Una mujer de 39 años fue atacada, atada con cinta adhesiva y robada de joyas y otros objetos de valor por un monto cercano a $343,000 dólares en El Bronx, de acuerdo con lo que dijo la policía.

Las autoridades seguían buscando el domingo a tres sospechosos relacionados con el robo, que de acuerdo con los investigadores sucedió aproximadamente a las 10:15 de la noche del jueves en el barrio de Highbridge, en El Bronx. La policía señaló que los agresores irrumpieron en una vivienda cerca de la calle 168 Oeste y la avenida Ogden, armados con cuchillos y una pistola.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), los tres sujetos agredieron a la mujer, le quitaron la ropa, le vendaron los ojos y le ataron los pies y las manos con cinta adhesiva, informó Gothamist.

Los funcionarios informaron que los sospechosos robaron joyas, dinero en efectivo, perfumes y un teléfono celular, todo por un valor cercano a los $343,000 dólares, antes de escapar a pie.

Según los agentes, la mujer sufrió numerosas heridas y fue llevada al hospital NYC Health + Hospitals/Lincoln en condición estable.

NYPD solicita a cualquier persona del público que tenga información que llame a Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS (8477) o, en español, al 1-888-57-PISTA (74782). También se pueden enviar denuncias a través del sitio web de Crime Stoppers.

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