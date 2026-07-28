52 años de cárcel para pandillero en Nueva York: sentencia por homicidios y narcotráfico

Franklin Gillespie, ex convicto descrito por los fiscales como el “miembro más violento” de la sanguinaria pandilla Bully Gang en Brooklyn (NYC) fue ahora condenado a 52 años de prisión.

Gillespie, de 35 años, fue sentenciado tras ser hallado culpable -junto con otros tres líderes de la banda– en un extenso juicio por asociación ilícita para delinquir (racketeering): Moeleek Harrell -quien había logrado librarse de dos acusaciones estatales de homicidio en 2017 y 2023- y sus leales subalternos, Derrick Ayers y Anthony Kennedy.

Harrell recibió una condena de 60 años en abril; Ayers fue sentenciado a 59 años el mes pasado, y Kennedy fue condenado a 41 años en mayo, recordó Daily News.

El juicio de dos meses abordó tres homicidios, varios tiroteos y la operación de una despiadada organización de narcotráfico interestatal. El veredicto de junio de 2024, sumado a las declaraciones de culpabilidad de casi 50 miembros de menor rango, convirtió efectivamente a Bedford-Stuyvesant en una zona libre de la pandilla Bully Gang.

Durante el juicio, los fiscales alegaron que Gillespie cometió dos de esos tres homicidios en un lapso de apenas cuatro días en abril de 2020: la ejecución a quemarropa de Paul Hoilett, miembro de la banda rival Stukes Crew, y posteriormente la de Mike Hawley, quien había conducido el vehículo de huida en el asesinato de Hoilett. Gillespie había oído que las autoridades federales buscaban a Hawley y temía que hablara si era arrestado.

“Me enfrento a un hombre muy violento que dispara sin vacilar y ordena a otros que disparen sin vacilar”, declaró el juez federal de Brooklyn, Brian Cogan, señalando el historial de Gillespie de detenciones por posesión de armas y actos violentos, a pesar de sus anteriores penas de prisión y su estatus de libertad supervisada. “¿Qué puedo hacer para impedir que el señor Gillespie porte armas? No creo que haya nada que pueda hacer. No creo que vaya a detenerse”.

El jurado no logró llegar a un veredicto unánime sobre el homicidio de Hoilett, pero declaró a Gillespie culpable de conspiración para cometer homicidio como acto constitutivo de asociación ilícita en el caso de Hawley.

El juez Cogan afirmó que la preponderancia de las pruebas demostraba que él había cometido ambos homicidios y que tomaría este hecho en cuenta al dictar la sentencia. Gillespie también participó en las operaciones de narcotráfico de la banda Bully Gang en Maine y cometió robos a mano armada para el grupo, según las autoridades federales.

Asimismo, perpetró otros tiroteos que no resultaron mortales, y apuñaló a tres reclusos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn durante dos peleas en diciembre de 2024 y febrero de 2025, señalaron los fiscales. “Actúa de forma impulsiva y, si algo no le gusta… bueno, si no te disparan, es posible que te amenacen”, ironizó el juez Cogan.

La fiscalía solicitaba la cadena perpetua. La fiscal federal adjunta Joy Lurinsky describió a Gillespie como el “sicario” o ejecutor violento del grupo, alguien que recurría a su arma como primera opción.

“Durante años, la banda Bully Gang sembró el terror y la violencia en Brooklyn, perpetrando homicidios, tiroteos, robos a mano armada y tráfico de drogas”, declaró la comisionada de NYPD, Jessica Tisch, en un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ). “Gracias a la incansable labor de los investigadores del NYPD y de nuestros socios en las fuerzas del orden, Franklin Gillespie y los demás cabecillas de esta despiadada banda nunca volverán a caminar en libertad por nuestras calles. Este caso es un ejemplo más de la eficacia de la estrategia de vigilancia policial de precisión del NYPD: combatir a las bandas y retirar las armas de fuego para hacer nuestras comunidades más seguras”.

Esta semana once presuntos miembros de la notoria pandilla callejera Trinitarios fueron arrestados y acusados ​​de una larga lista de delitos violentos, incluido 5 homicidios, en diversas zonas de la ciudad de Nueva York, Westchester y el norte de Nueva Jersey. Las víctimas incluyen a Ariela “La Langosta” Mejía Polanco (33) una figura conocida en el ámbito de la vida nocturna con más de 550,000 seguidores en Instagram, hallada muerta a balazos en su auto el año pasado.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.