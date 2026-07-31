Fraude bancario de $10 millones en Nueva York vía redes sociales: 8 pandilleros ´Shiesty 66´ condenados

Ocho miembros de la organización delictiva “Shiesty 66” fueron sentenciados tras declararse culpables de una trama de fraude bancario que les reportó más de $10 millones de dólares, anunciaron los fiscales en El Bronx (NYC).

En una de las modalidades de fraude los acusados ​​reclutaban a usuarios de redes sociales dispuestos a compartir los datos de sus tarjetas de débito. Posteriormente se depositaban cheques falsos en esas cuentas y se retiraba el dinero en cajeros automáticos, explicaron los fiscales. El titular de la tarjeta recibía luego una parte del dinero ilícito junto con instrucciones para denunciar el robo de la tarjeta.

Los miembros de la banda, que gastaron sus ganancias ilícitas en automóviles llamativos, joyas costosas, ropa de marca y lujosas vacaciones internacionales, fueron condenados a penas de entre 1 y 6 años de prisión y se les ordenó pagar hasta $50,000 dólares en concepto de restitución.

La trama implicó el uso de diversas maniobras fraudulentas por parte de los acusados ​​en la zona triestatal y en la Costa Oeste del país entre el 28 de abril de 2022 y el 11 de septiembre de 2023. Según la investigación -en la que participaron el Servicio de Inspección Postal (USPIS), el Servicio Secreto de EE.UU., NYPD y la fiscalía de El Bronx—, los acusados ​​aprovecharon vulnerabilidades del sistema bancario para cometer el fraude.

“En el transcurso de 16 meses estos acusados ​​robaron millones de dólares a personas trabajadoras“, declaró la fiscal de distrito de El Bronx, Darcel Clark, en un comunicado. “Reclutaron a personas vulnerables sin antecedentes de participación en actividades de pandillas para que les ayudaran en su trama fraudulenta, explotándolas con fines de lucro. Gracias a los esfuerzos coordinados de múltiples organismos encargados de hacer cumplir la ley, su ola de delitos financieros ha llegado a su fin”.

Los miembros de “Shiesty 66” también involucraron a personas sin hogar y a drogadictos en su esquema. En un caso, el acusado Moussa Cisse reclutó a una mujer que vivía en la calle para abrir una cuenta utilizando un cheque falso. Cisse huyó en un automóvil con los hijos de la mujer en el asiento trasero después de que un cajero sospechara de la operación y alertara a las autoridades, señalaron los fiscales.

Cisse, quien se declaró culpable de asociación delictiva organizada (enterprise corruption) el 21 de abril, fue condenado a una pena de entre 2 y 6 años de prisión y se le ordenó pagar $25,000 dólares en restitución, detalló Daily News.

En otro caso, el acusado Souleman Traore presentó un pasaporte, documentación y un cheque falsificados a un cajero bancario, haciéndose pasar por una víctima fallecida. Huyó después de que el cajero sospechara de la situación. Posteriormente los investigadores vincularon tanto a él como a su hermano gemelo, Lahaji Traore, con el delito, según indicaron los fiscales. Souleman fue condenado a una pena de entre 2 y 6 años de prisión y se le ordenó pagar $50,000 dólares en concepto de restitución, tras declararse culpable de corrupción empresarial. También fueron sentenciados en este caso Amadou Balde, Abubacar Daffeh, Seth Young, Keon Gulley y Sekou Kaloka.

La semana pasada Franklin Gillespie, ex convicto descrito por los fiscales como el “miembro más violento” de la sanguinaria pandilla Bully Gang en Brooklyn (NYC), fue condenado a 52 años de prisión. Además 11 presuntos miembros de la notoria pandilla callejera Trinitarios fueron arrestados y acusados ​​de una larga lista de delitos violentos, incluido 5 homicidios, en diversas zonas de la ciudad de Nueva York, Westchester y el norte de Nueva Jersey. Las víctimas incluyen a Ariela “La Langosta” Mejía Polanco (33) una figura conocida en el ámbito de la vida nocturna con más de 550,000 seguidores en Instagram, hallada muerta a balazos en su auto el año pasado.