Universal es el primer estudio en alcanzar los $4.000 millones de dólares en la taquilla mundial en 2026

Universal se convirtió en el primer estudio en alcanzar los $4.000 millones de dólares en taquilla mundial en lo que va de 2026.

El estudio ha sido el responsable de grandes éxitos de taquilla de este año como “The Odyssey” y “Michael”. Esta es la primera vez desde 2023 que el estudio alcanza este hito y la quinta vez que lo supera en su historia.

Universal ha recaudado $1.530 millones de dólares a nivel nacional y $2.480 millones de dólares a nivel internacional en lo que va de 2026 gracias a su amplio y sólido catálogo que ha afianzado el interés del público en regresar a las salas de cines.

Durante los primeros ocho meses de 2026, Universal ha cosechado varios éxitos de taquilla, según reseña un comunicado.

“The Super Mario Galaxy Movie” y “Michael”, ambas de Universal Filmed Entertainment Group, son dos de las tres películas que han superado la marca de los $1.000 millones de dólares en todo el mundo en lo que va de 2026.

La nueva marca para Universal ocurre mientras que “The Odyssey”, la adaptación cinematográfica de Christopher Nolan, se acerca a los $1.000 millones de dólares, con una recaudación global acumulada de $911 millones de dólares.

Otro dato importante es que Universal Pictures ha liderado la taquilla mundial de fin de semana durante 10 fines de semana consecutivos en 2026.

De las 10 películas más taquilleras de 2026, cinco son representadas por Universal y Focus: “Michael” en el puesto n.º 2, “Super Mario Galaxy” en el n.º 3, “The Odyssey” en el n.º 4, “Obsession” en el n.º 9 y “Minions & Monsters” en el n.º 10.

Asimismo, tres de las cinco películas más taquilleras a nivel mundial en 2026 son distribuidas internacionalmente por Universal Pictures (“The Odyssey”, “Super Mario Galaxy” y “Michael”).

“Disclosure Day”, de Steven Spielberg, fue otro de los títulos importantes de Universal la cual debutó en el número 1 a nivel mundial, convirtiéndose en el fin de semana de estreno más taquillero de Steven Spielberg como director para una película original.

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