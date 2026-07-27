“Michael” tiene fecha de estreno en streaming tras arrasar en la taquilla mundial

La película “Michael”, la biopic sobre el “Rey del Pop” Michael Jackson, se estrenará en streaming luego de arrasar en taquilla en cines desde su estreno.

“Michael” se estrenará en la plataforma Starz el 10 de agosto luego de recaudar millones de dólares en cines. La cinta protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de 2026.

Esta película batió récord en taquilla y se convirtió en la película biográfica más exitosa de la historia, superando éxitos como “Oppenheimer” y “Bohemian Rhapsody”. Tras su estreno, “Michael” se convirtió en la película más taquillera de 2026, solo superada por “Super Mario Galaxy”, aunque puede ser superada también por “The Odyssey” de Christopher Nolan.

“Michael” se estrenó en cines el pasado 24 de abril y causó sensación entre los seguidores de la estrella pop. La trama narra la historia de Michael Jackson desde sus inicios, cuando era apenas un niño que cantaba con sus hermanos en la agrupación Jackson 5 en la década de 1960.

Jaafar Jackson interpreta a la joven estrella pop y su ascenso a la fama, enfrentando dificultades como el accidente del comercial de Pepsi que incendió su cuero cabelludo. La historia culmina en un megaconcierto del artista durante su gira “Bad” a finales de la década de 1980.

“Michael” ha sido elogiada principalmente por la calidad de sus interpretaciones, especialmente la de Jaafar, quien recreó cada movimiento y gesto que caracterizaba a la fallecida estrella pop.

También destacan las interpretaciones de Colman Domingo como Joe Jackson, además de Miles Teller, Nia Long, Juliano Valdi, Laura Harrier, Jessica Sula y Mike Myers.

“El público ha acogido la película desde el principio, convirtiéndola en un fenómeno cultural único en las salas de cine de todo el mundo. Su pasión refleja el atractivo perdurable de uno de los mayores artistas discográficos de todos los tiempos y subraya la fuerza y vitalidad continuas de la experiencia de ver películas en el cine”, expresó Adam Fogelson, integrante de la junta directiva de Lionsgate.

Tras el éxito de “Michael”, existe interés en desarrollar una continuación que permita seguir explorando la vida de Michael Jackson.

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