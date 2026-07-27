“The Odyssey” superó los $600 millones de dólares a nivel mundial

Tras su segundo fin de semana en cartelera, “The Odyssey” se ha mantenido líder en la lista de películas más taquilleras. Durante estos días, la película de Christopher Nolan logró alcanzar los $600 millones de dólares a nivel mundial.

En la taquilla estadounidense, la película basada en la épica historia recaudó un total de $87 millones de dólares, una cifra que significa tan solo una caída del 30% sobre los $123.5 millones de dólares que recaudó la producción durante su primer fin de semana.

También se tiene que destacar que este fin de semana no se hizo ningún estreno importante, seguramente porque las productoras querían evitar competir con “The Odyssey”, la cual era uno de los estrenos más esperados de este año.

Incluso, esta película se convirtió en el mayor debut mundial de la carrera de Nolan, quien ya venía de un gran éxito con “Oppenheimer” en el 2023.

La película de Nolan podría empezar a competir más fuertemente el fin de semana que viene con el estreno de “Spider-Man: Brand New Day”. Hay que recordar que esta nueva película de Marvel y “The Odyssey” fueron promocionadas al mismo tiempo por Zendaya y Tom Holland, quienes son parte del elenco de ambas.

“Toy Story” alcanza los mil millones de dólares

Este fin de semana, “Toy Story” también logró marcar un hito, pues llegaron a recaudar un total de mil millones de dólares a nivel mundial. Hay que recordar que esta película animada de Disney Pixar llegó a la cartelera el pasado 17 de junio.

Aunque llegaron a esta cifra, este fin de semana “Toy Story 5” ocupó el tercer puesto de la lista de películas más taquilleras. En el segundo lugar estuvo el live-action de “Moana”, el cual ha significado un fracaso para Disney.

Por otro lado, en el top 10 de la lista sigue estando “Obsession”, la película de terror del joven director Curry Barker que se ha convertido en la gran sorpresa del año.

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