“The Odyssey” se convierte en el mayor debut mundial de la carrera de Christopher Nolan

“The Odyssey” se convirtió en el mayor debut en la carrera del director Christopher Nolan, recaudando $264,1 millones de dólares a nivel mundial durante el fin de semana de estreno.

La adaptación del poema épico atribuido a Homero se estrenó el 16 de julio y recaudó $139,6 millones a nivel internacional y $124,5 millones en Estados Unidos.

“The Odyssey” superó a otras películas de Nolan que han sido exitosas en taquilla, como “The Dark Knight Rises” (2012), que recaudó $249 millones de dólares, y “The Dark Knight” (2009), que recaudó $198 millones de dólares.

Además, “The Odyssey”, producida por Universal, se ubicó como el tercer mayor estreno del año, por detrás de “The Super Mario Galaxy Movie” ($372,5 millones de dólares) y “Toy Story 5” ($312 millones de dólares).

Veronika Kwan Vandenberg, presidenta de distribución de Universal Pictures International, señaló la oportunidad que tuvo esta película de unir a las personas alrededor de una historia que ha trascendido fronteras.

“Con “The Odyssey” tuvimos la extraordinaria oportunidad de unir a los cinéfilos de todo el mundo en torno a una historia que ha resonado en diversas culturas durante siglos. La pasión, la visión y la singular voz cinematográfica de Christopher Nolan generan constantemente expectación y asistencia a escala global. Junto con la fuerza de Emma Thomas, continúa marcando la pauta en la realización de películas ambiciosas y de gran impacto”,. “‘La Odisea’ es ese tipo de película excepcional que une al público de todos los mercados en un momento cultural compartido”, declaró Vandenberg, según reseñó Variety.

Además de ser una ambiciosa adaptación del poema épico atribuido a Homero, “The Odyssey” cuenta con un elenco de alto nivel que hace que la película sea mucho más atractiva para los cinéfilos. La película está protagonizada por Matt Damon, quien interpreta a Odiseo; Anne Hathaway, quien interpreta a Penélope; Tom Holland, que interpreta a Telémaco.

El elenco también está conformado por Charlize Theron, Robert Pattinson, Benny Safdie, Jon Bernthal, Lupita Nyong’o, Mia Goth, John Leguizamo, Elliot Page, Samantha Morton, Travis Scott, entre otros.

“The Odyssey” también tiene una particularidad: es la primera película filmada enteramente en formato IMAX. La película obtuvo $22,2 millones de dólares a nivel internacional (16% de los ingresos) y $51,8 millones de dólares a nivel mundial (23% de los ingresos) en IMAX.

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