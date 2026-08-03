Vozinha firmó su contrato como jugador de Colo Colo tras ser recibido como héroe en Chile

El portero de Cabo Verde Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’ firmó este lunes el contrato que lo vincula con Colo Colo, que prepara un recibimiento masivo con los hinchas en el Estadio Monumental de Chile.

“Vozinha ya es del Cacique!”, anunció Colo Colo en su cuenta oficial en Instagram, cuyos posteos desde la llegada del jugador a Chile, en la noche del domingo, sobrepasan las 4 millones de visualizaciones.

¡Vozinha ya es del Cacique! ??????



Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo. ????



¡Bienvenido a la familia colocolina! ??



—-



Vozinha is now a Cacique player! ??????



Alongside our? pic.twitter.com/JSjuwYQIOc — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

“Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo Colo. BIenvenido a la familia colocolina!”, escribió el club chileno.

Vozinha ya está en el Estadio Monumental ??????



—



Vozinha is already in the Monumental Stadium ??????



—



A Vozinha já está no Estádio Monumental ?????? pic.twitter.com/eAuCB2eqnO — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

El guardameta africano aprobó a primera hora los exámenes médicos y se vistió por primera vez con la indumentaria del club. Por la tarde llegó al Monumental para rubricar el acuerdo.

Exámenes médicos superados en @clinicaMEDS ??



—



Medical exams passed at Meds Clinic ??



—



Exames médicos realizados na Meds Clinic ?? pic.twitter.com/Ut0SAKyv29 — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

El contrato es de seis meses, con la posibilidad de renovación por doce más hasta 2027, por el que recibirá $30 mil dólares mensuales, según la prensa chilena, tras llegar libre al culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

Vozinha, de 40 años, acudirá este martes por la mañana a su primer entrenamiento con el resto del plantel y al mediodía será su presentación en conferencia de prensa.

Recibido como un héroe

La llegada de Vozinha a Chile desató una ola de entusiasmo entre los seguidores de Colo Colo, que colmaron el aeropuerto de Santiago para recibir al arquero caboverdiano.

Tras varios días de incertidumbre y rumores sobre su futuro, el futbolista aterrizó en la capital chilena, donde lo esperaba una multitud con camisetas y regalos.

Vozinha ya está en Chile ??



—



Vozinha is already in Chile ??



—

A Vozinha já está no Chile ?? pic.twitter.com/xKOM2xwcKc — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

Vozinha, quien se destacó en la Copa del Mundo con actuaciones que captaron la atención internacional, finalizó su viaje desde Madrid. Fue recibido por representantes del club en medio de un ambiente de festejo, mientras los hinchas coreaban su nombre y solicitaban autógrafos.

Podrá llevar ‘Vozinha’ en sui camiseta

Lo que quedó establecido es que llevará el nombre ‘Vozinha’ en la camiseta, tras ser aprobado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), cuyo reglamento de torneo prohíbe el uso de apodos.

El recibimiento de ‘Vozinha’ en Santiago ha sido el de una estrella mundial, luego de convertirse en un interés global al alcanzar casi 30 millones de nuevos seguidores en Instagram por sus destacadas paradas ante España y Argentina en el Mundial 2026 con la debutante Cabo Verde.

El portero terminó incluido en el once ideal del Mundial revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados.

Seguir leyendo:

Vozinha, el portero más popular del Mundial, jugará en el Colo Colo de Chile

Vozinha retrasa su llegada a Colo Colo por visado

Haaland, Vozinha y Lamine Yamal, líderes del crecimiento en Instagram durante el Mundial 2026