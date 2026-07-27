Vozinha retrasa su llegada a Colo Colo por visado

La llegada a territorio chileno del guardameta titular de la selección de Cabo Verde Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’ debió posponerse a causa de demoras en la tramitación de sus documentos de visado.

El experimentado portero de 40 años, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, tenía previsto arribar este martes a la capital para someterse a los exámenes médicos y sellar su vinculación con Colo Colo.

El arquero, integrante del once ideal de la cita mundialista votado por la afición, aterriza como agente libre tras finalizar su contrato con el Chaves de Portugal.

De acuerdo con reportes de la prensa local, el acuerdo económico bordearía un contrato de seis meses con un salario de $25 mil dólares mensuales, incluyendo una cláusula para extender el vínculo por un año adicional.

Sin embargo, el club enfrentará un obstáculo reglamentario en cuanto al mercadeo de su indumentaria: la normativa del campeonato chileno prohíbe explícitamente el uso de apodos en la espalda de la camiseta. Incumplir esta norma acarrea una amonestación administrativa para el deportista y sanciones económicas de hasta $870 dólares por encuentro para la institución.

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