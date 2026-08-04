Acusan a dos presuntos cabecillas de la MS-13 por asesinatos y narcotráfico en Nueva York

Dos presuntos integrantes de alto rango de la pandilla MS-13 fueron acusados formalmente en una acusación federal ampliada que los vincula con tres homicidios, una conspiración de narcotráfico y otros delitos de crimen organizado, en un caso que las autoridades consideran una muestra de la continuidad de la violencia de esa organización durante casi una década.

Tras su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York, ambos quedaron detenidos mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York presentó una segunda acusación sustitutiva contra Edwin Chávez Garay, de 25 años, conocido como Spooky y Cruger, y Jairo Díaz Gámez, de 27, alias Cameleon y Anónimo, a quienes identifica como miembros de la pandilla Vegas Locos Salvatruchas de la MS-13.

Los cargos incluyen asociación ilícita bajo la ley RICO, asesinato y conspiración para cometer asesinatos como parte de las actividades de la organización criminal, además de una conspiración para distribuir cocaína y marihuana.

Si son declarados culpables, ambos enfrentan cadena perpetua obligatoria o incluso la pena de muerte.

La acusación sostiene que los hechos abarcan desde 2016 hasta 2025 e involucran asesinatos de presuntos rivales y de miembros de la propia MS-13 que, según la organización criminal, habían incumplido sus reglas.

Uno de los casos corresponde al homicidio de Miguel García Morán, un adolescente de 15 años que, de acuerdo con la investigación, fue confundido con un integrante de una pandilla rival.

La Fiscalía afirma que el 19 de febrero de 2016 los acusados lo llevaron con engaños a una zona boscosa de Brentwood, en Long Island, donde lo golpearon hasta matarlo con barras metálicas.

Sus restos óseos fueron encontrados siete meses después por agentes del FBI y de la Policía del condado de Suffolk mientras buscaban evidencias relacionadas con otro asesinato atribuido a la MS-13.

El segundo homicidio ocurrió el 19 de agosto de 2023 y tuvo como víctima a Carlos Lemus Interiano, residente de Huntington y miembro de la misma pandilla Vegas.

La acusación sostiene que había caído en desgracia dentro de la organización, por lo que Chávez y Díaz lo trasladaron desde Nueva York hasta un área boscosa de Fort Washington, en Maryland, donde fue asesinado a tiros.

En febrero de 2025, mientras las autoridades buscaban otro cadáver en el parque Piscataway Stream Valley, localizaron un hueso del brazo de la víctima, lo que condujo posteriormente al hallazgo de más restos humanos, ropa y una bala.

Además, la acusación amplía la investigación sobre el asesinato de Carlos López López, un exintegrante de la MS-13 que fue apuñalado y ahogado en una playa de Blue Point, Nueva York, en marzo de 2025.

Los fiscales sostienen que Chávez-Garay y Díaz participaron en la conspiración para matarlo desde finales de 2023, ayudaron a cavar una tumba para la víctima e incluso acudieron armados a su vivienda con la intención de atraerlo para dispararle.

López fue señalado por la pandilla de colaborar con las autoridades, y tres acusados ya habían sido procesados previamente por ese crimen.

La investigación también los vincula con una conspiración para distribuir cocaína y marihuana.

De acuerdo con la acusación, las ventas de droga realizadas por las clicas de la MS-13 en Long Island servían para financiar las operaciones de la organización, incluida la compra de armas y municiones, así como el envío de dinero a sus líderes en Estados Unidos y Centroamérica.

En una carta presentada al tribunal antes de la audiencia, la Fiscalía solicitó que ambos permanezcan detenidos de forma permanente mientras esperan juicio.

Los fiscales argumentaron que representan un peligro para la comunidad y un alto riesgo de fuga debido a la gravedad de los delitos, la fortaleza de las pruebas y su pertenencia a una organización criminal transnacional.

El gobierno afirmó que las evidencias incluyen testigos presenciales, declaraciones de exmiembros de la MS-13 que colaboran con la investigación, registros de redes sociales, comunicaciones telefónicas, fotografías e información extraída de teléfonos celulares de los acusados y de otros implicados.

Además de registros comerciales que ubican el vehículo de Diaz viajando a Maryland en agosto de 2023, pruebas obtenidas en las escenas de los crímenes y resultados de las autopsias de las víctimas.

Los fiscales sostienen además que ambos continuaron escalando posiciones dentro de la Vegas tras el asesinato de García. Según la acusación, Díaz llegó a desempeñarse como “second word”, un cargo de supervisión sobre miembros de la organización en Nueva York y Maryland.

También aseguran que Chávez es ciudadano salvadoreño y que Díaz es hondureño. Este último fue deportado en 2018, regresó posteriormente de forma ilegal a Estados Unidos y volvió a integrarse a la pandilla.

La Fiscalía considera que esas circunstancias incrementan el riesgo de fuga, especialmente porque la MS-13 cuenta con presencia en Estados Unidos y Centroamérica y, según el gobierno, suele ayudar a sus integrantes a evadir a las autoridades.

En el escrito judicial, los fiscales describieron a la MS-13 como una organización responsable de asesinatos, intentos de homicidio, robos, agresiones, intimidación de testigos y represalias tanto contra presuntos rivales como contra sus propios miembros y familiares cuando consideran que han incumplido las reglas de la pandilla.

Durante la presentación del caso, el fiscal federal Joseph Nocella Jr. afirmó que las acusaciones reflejan el compromiso de las autoridades para perseguir a los grupos criminales transnacionales “sin importar cuánto tiempo tome”.

Funcionarios del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Policía del condado de Suffolk destacaron que las pesquisas permitieron esclarecer homicidios ocurridos hace casi una década y reiteraron que continuarán las investigaciones contra la MS-13.

La acusación también incorpora señalamientos contra otros seis integrantes de la MS-13 relacionados con dos homicidios adicionales y otros delitos.

El caso forma parte de una serie de procesos impulsados por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York contra esa organización criminal, que desde 2010 ha presentado acusaciones vinculadas con más de 75 asesinatos cometidos por miembros de la pandilla en esa jurisdicción.

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