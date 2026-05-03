Sujeto vinculado a doble asesinato en Long Island es migrante irregular, según NYPD

Las autoridades declararon que el hombre que mató a dos mujeres en ataques separados en Long Island, es un inmigrante indocumentado proveniente de El Salvador.

Identificado como Rony Yahir Alvarenga Rivera, de 22 años, supuestamente acuchilló mortalmente a una compañera de trabajo de 42 años mientras sacaba la basura en un restaurante Wendy’s en Island Park, en el condado de Nassau, en la madrugada del sábado.

De acuerdo con los funcionarios, la mujer estaba sacando la basura cuando Rivera presuntamente la emboscó.

La policía del condado de Nassau dijo que el salvadoreño supuestamente asesinó a su segunda víctima, una mujer de 32 años, en Mineola Avenue, en Valley Stream, horas después.

Rivera, que llegó al país de forma irregular en 2016 a los 12 años, vivía con su segunda victima, aunque la policía no ha precisado la naturaleza exacta de su relación, informó News 12.

Las dos mujeres sufrieron puñaladas brutales en el cuello y el torso.

Los informes señalan que el mismo Rivera llamó a la policía y confesó su crimen.

“Mientras nos encontrábamos en el lugar de los hechos, recibimos información de que una persona había sido detenida en el número 169 de Atlantic Avenue en Lynbrook”, explicó el teniente detective George Darienzo.

“Pidió hablar con la policía y, cuando llegaron los agentes, dijo que había matado a alguien esa noche”, agregó.

Rivera fue capturado a las afueras de un 7-Eleven en Lynbrook. Enfrenta numerosos cargos de asesinato, pero se declaró inocente.

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